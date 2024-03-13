快訊

疑探頭查看…男松山站遭火車撞擊 頭部重創無心跳急救中

愛妻持毒遭逮 阿沁認了「警察登門」：我們會一起面對

「2024甜心卡」開賣！ 麥當勞「焦糖冰奶茶」敲碗成功點起來　加碼草莓OREO限期回歸

首創羊水療法 科學家培育出微型器官

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
示意圖。本報資料照片
示意圖。本報資料照片

懷孕期間的羊水細胞，可用來培育微型器官？英國科學家採集12名孕婦的羊水細胞創造微型器官，不僅在臨床上有充足時間進行產前治療，也能避免墮胎機率的發生，他們相信這項進展會開啟產前醫學的新領域。

至今，科學家已製造看起來像人體器官的類器官，包括大腦、腎臟、肺臟、胃和肝臟，其中實驗室培養的微型器官通常用於研究器官的運作，而非在真實器官上進行實驗。

發現羊水細胞新療法

美聯社》報導，來自英國倫敦大學和大奧蒙德街醫院的研究人員，採集12名孕婦懷孕期間的羊水細胞，盼對產前監測和治療先天性疾病能發揮醫療作用，並為子宮內的嬰兒進行個人化療法。

「我們十分期待羊水細胞的療法！」科學家調查幹細胞的組織來源，包括肺、腎和腸等人體器官，而從羊水中採集細胞並不違反從胎兒組織中移除幹細胞之規定，使他們能夠從子宮中直接取得，運用在微型器官的研發。

美國國立衛生研究院將胎兒組織定義為「來自死亡人類胚胎或胎兒的材料」。威斯康辛大學麥迪遜分校教授查羅表示，儘管使用胎兒組織長期以來存在爭議，但從臨床取樣的羊水中獲取細胞，似乎不會對胎兒或孕婦增加身體風險。

再者，由於利用羊水中的細胞培育微型器官，大約需要4到6週的時間，因此有足夠時間進行產前治療，解決醫生可能發現的問題。

微型器官發展

美國之音》報導，科學家聲稱首次利用懷孕期間採集的細胞創造微型器官，並希望能成為未來治療產前疾病的方法。

科學家表示，微型器官的研究工作是建立更詳細的醫療資訊，以及改進治療方法的第一步，對羊水細胞療法和微型器官持樂觀態度。

圖說：科學家利用懷孕期間的細胞培養微型器官，盼帶來新治療方法。（Photo by freestocks on Unsplash under C.C License）

【更多精采內容，詳見

器官 嬰兒 子宮 孕婦 幹細胞 懷孕

延伸閱讀

老婆懷孕搬動家具 法比歐「胎神禁忌」狂做1動作破除

珍妮佛勞倫斯「全身透視裝+放送美胸」耍辣沒人理 一轉側身網嚇壞：還以為懷孕

揭露懷孕時曾遭受網路霸凌和辱罵 梅根：我們已經忘了人性

台灣1/6孕婦有「妊娠糖尿病」，營養師籲少吃「這兩種小吃」，5招助控糖！

相關新聞

日本公司私吞保管名表 轉售金額上看3200萬元

日本搜查相關人士透露，大阪市一間公司私自轉賣民眾託管的名錶，今年1月轉賣金額至少達1億5000萬日圓（約新台幣3200萬...

首創羊水療法 科學家培育出微型器官

懷孕期間的羊水細胞，可用來培育微型器官？英國科學家採集12名孕婦的羊水細胞創造微型器官，不僅在臨床上有充足時間進行產前治療，也能避免墮胎機率的發生，他們相信這項進展會開啟產前醫學的新領域。 至今，科

諾曼第登陸80周年紀念日 百歲二戰老兵迎娶96歲未婚妻

80年前，年僅20歲的美國陸軍空軍下士特倫斯(Harold Terens)，在「諾曼第登陸」(D-Day)後不久，首次來...

15歲少女不會游泳...遭惡男拖入海中性侵 比基尼驗到DNA辯稱：她邀請的

英國伯恩茅斯的度假海灘發生一起性侵案件，一名20歲的男子強拉15歲的少女到海中，不顧女孩的反抗對她性侵，直到有人靠近才停手，而該男子被起訴後辯稱性行為是在女孩主動撩撥下才發生的。

「不會墜落的巨石」遭6大學生破壞不動了！憤怒居民連署提告

日本四國高知市的山中，有一塊暱稱為「晃晃石（ゴトゴト石）」的巨石，這塊石頭雖然位於懸崖邊，且就算是小孩子出力，也能夠讓石頭晃動，但卻永遠不會掉下懸崖，因而成為知名景點。然而這塊晃晃石，卻在數年前遭到6名大學生惡意破壞，變得不再晃動。這6位大學生後來遭到刑事告訴，正式遭到法院起訴。

日本SPACE ONE火箭發射！升空後幾秒就爆炸 殘骸四散竄濃煙

日本太空新創公司SPACE ONE於13日發射運載人造衛星的小型火箭KAIROS一號機，升空後不久遂爆炸，重挫日本民間太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。