首創羊水療法 科學家培育出微型器官

懷孕期間的羊水細胞，可用來培育微型器官？英國科學家採集12名孕婦的羊水細胞創造微型器官，不僅在臨床上有充足時間進行產前治療，也能避免墮胎機率的發生，他們相信這項進展會開啟產前醫學的新領域。

至今，科學家已製造看起來像人體器官的類器官，包括大腦、腎臟、肺臟、胃和肝臟，其中實驗室培養的微型器官通常用於研究器官的運作，而非在真實器官上進行實驗。

發現羊水細胞新療法

《美聯社》報導，來自英國倫敦大學和大奧蒙德街醫院的研究人員，採集12名孕婦懷孕期間的羊水細胞，盼對產前監測和治療先天性疾病能發揮醫療作用，並為子宮內的嬰兒進行個人化療法。

「我們十分期待羊水細胞的療法！」科學家調查幹細胞的組織來源，包括肺、腎和腸等人體器官，而從羊水中採集細胞並不違反從胎兒組織中移除幹細胞之規定，使他們能夠從子宮中直接取得，運用在微型器官的研發。

美國國立衛生研究院將胎兒組織定義為「來自死亡人類胚胎或胎兒的材料」。威斯康辛大學麥迪遜分校教授查羅表示，儘管使用胎兒組織長期以來存在爭議，但從臨床取樣的羊水中獲取細胞，似乎不會對胎兒或孕婦增加身體風險。

再者，由於利用羊水中的細胞培育微型器官，大約需要4到6週的時間，因此有足夠時間進行產前治療，解決醫生可能發現的問題。

微型器官發展

《美國之音》報導，科學家聲稱首次利用懷孕期間採集的細胞創造微型器官，並希望能成為未來治療產前疾病的方法。

科學家表示，微型器官的研究工作是建立更詳細的醫療資訊，以及改進治療方法的第一步，對羊水細胞療法和微型器官持樂觀態度。



圖說：科學家利用懷孕期間的細胞培養微型器官，盼帶來新治療方法。（Photo by freestocks on Unsplash under C.C License）

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