首創羊水療法 科學家培育出微型器官

懷孕期間的羊水細胞,可用來培育微型器官?英國科學家採集12名孕婦的羊水細胞創造微型器官,不僅在臨床上有充足時間進行產前治療,也能避免墮胎機率的發生,他們相信這項進展會開啟產前醫學的新領域。

至今,科學家已製造看起來像人體器官的類器官,包括大腦、腎臟、肺臟、胃和肝臟,其中實驗室培養的微型器官通常用於研究器官的運作,而非在真實器官上進行實驗。

發現羊水細胞新療法

《美聯社》報導,來自英國倫敦大學和大奧蒙德街醫院的研究人員,採集12名孕婦懷孕期間的羊水細胞,盼對產前監測和治療先天性疾病能發揮醫療作用,並為子宮內的嬰兒進行個人化療法。

「我們十分期待羊水細胞的療法!」科學家調查幹細胞的組織來源,包括肺、腎和腸等人體器官,而從羊水中採集細胞並不違反從胎兒組織中移除幹細胞之規定,使他們能夠從子宮中直接取得,運用在微型器官的研發。

美國國立衛生研究院將胎兒組織定義為「來自死亡人類胚胎或胎兒的材料」。威斯康辛大學麥迪遜分校教授查羅表示,儘管使用胎兒組織長期以來存在爭議,但從臨床取樣的羊水中獲取細胞,似乎不會對胎兒或孕婦增加身體風險。

再者,由於利用羊水中的細胞培育微型器官,大約需要4到6週的時間,因此有足夠時間進行產前治療,解決醫生可能發現的問題。

微型器官發展

《美國之音》報導,科學家聲稱首次利用懷孕期間採集的細胞創造微型器官,並希望能成為未來治療產前疾病的方法。

科學家表示,微型器官的研究工作是建立更詳細的醫療資訊,以及改進治療方法的第一步,對羊水細胞療法和微型器官持樂觀態度。



圖說:科學家利用懷孕期間的細胞培養微型器官,盼帶來新治療方法。(Photo by freestocks on Unsplash under C.C License)

【更多精采內容,詳見 】