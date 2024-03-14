送餐機器人的錯？客人被鐵板燙到怒噴店家「怠惰」 其他人卻搖頭

現在餐飲業缺工嚴重，部分業者為了解決人手不足的問題，引進送餐機器人，減緩店家外場送餐的困難。然而用機器人取代人力雖然方便，但是以目前的技術而言，有時和真人服務仍有一些差距，甚至可能因此引發糾紛。

根據日本媒體「fashion trend news」報導，一位在餐廳工作的女性分享，她的店內會使用機器人送餐，對店家來講幫了大忙。另外，店內餐點「和風漢堡排定食」非常受到歡迎，在熱騰騰的鐵板放上份量十足的漢堡排，讓許多饕客趨之若鶩。

然而有一天，就在機器人送上和風漢堡排定食時，女服務生突然聽到客人大叫的聲音。她趕緊上前察看，原來是一位中年男性客人要取餐時，手指因觸碰到漢堡排的鐵板燙到。

雖然女服務生立刻向客人道歉，並且詢問需不需要冰敷，客人卻相當憤怒，痛罵「不用真人送餐就會這樣」、「倚賴這種東西，你們太怠惰了」。女服務生立刻表示店家願意支付相關醫藥費，請客人留下姓名和住址。但客人一邊喊著「我才不管那麼多」，一邊生氣地把餐點吃完，最後結帳回家。

當時有鄰近的其他客人直言，表示是該名客人自己不慎觸碰鐵板才會出事。女服務生則認為，雖然現在許多餐廳都在使用送餐機器人，不過像是這樣的案例，或許在機器人上能顯示「鐵板燙手請小心」之類的警告訊息，就可以減少糾紛。