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「不會墜落的巨石」遭6大學生破壞不動了！憤怒居民連署提告

聯合新聞網／ 綜合報導
日本高知景點「晃晃石（ゴトゴト石）」曾遭蓄意破壞，憤怒的居民連署刑事起訴動手的大學生。圖擷自高知市官方網站
日本高知景點「晃晃石（ゴトゴト石）」曾遭蓄意破壞，憤怒的居民連署刑事起訴動手的大學生。圖擷自高知市官方網站

日本四國高知市的山中，有一塊暱稱為「晃晃石（ゴトゴト石）」的巨石，這塊石頭雖然位於懸崖邊，且就算是小孩子出力，也能夠讓石頭晃動，但永遠不會掉下懸崖，因而成為知名景點。然而這塊晃晃石，卻在數年前遭到6名大學生惡意破壞，變得不再晃動。這6位大學生後來遭到刑事告訴，正式被法院起訴。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，晃晃石約重達六噸，因為不會墜落（日文與「落榜」同音）的特性，過往可說是考生們的聖地。然而在2022年11月，關東的5名男大學生和1名女大學生，卻刻意租車前往高知，揚言「這顆石頭號稱不會墜落，我們就來讓它墜落」。

一行人在途中購買安全帶、槌子等工具。然而即使使用這些工具，也沒能讓晃晃石墜落，反而因為改變了石頭方向，讓晃晃石不再晃動。一行人不死心，又在當地的汽車用品行購買千斤頂，結果在讓石頭移動之前，千斤頂就壞掉了。感到掃興的6名大學生，就將相關工具丟棄在現場離開。

這6名大學生的行為引起公憤，身為該山林地主的神社，在2023年集結了500位居民的簽名連署，向警察署提出刑事告訴。高知地檢署則在同年年底，認為這6人確實破壞觀光資源，以器物損毀罪起訴，並被簡易裁判所判決裁罰罰金。為了一時的好玩，這6名大學生在往後，都將背負著刑事的前科。

大學生 日本 景點

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