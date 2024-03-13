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這才不是悟空！鳥山明逝世冒出大量簽名畫 網友傻眼：一看就知假的

聯合新聞網／ 綜合報導
鳥山明逝世後，有不肖人士在網上兜售造假簽名商品。圖擷自X
鳥山明逝世後，有不肖人士在網上兜售造假簽名商品。圖擷自X

以「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」等作品聞名的日本漫畫大師鳥山明，因急性硬膜下血腫在3月1日過世，各界紛紛哀悼。然而，有不肖人士利用這個機會，在網上販售鳥山明的偽造簽名商品牟利，引發許多批判的聲音。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，或許是受到鳥山明逝世的消息影響，近來日本二手拍賣網站及各商城平台，紛紛出現許多號稱有鳥山明親筆簽名的商品。包括一些帶有簽名的七龍珠角色繪圖，有的甚至是複製原畫，價值相當珍貴。

然而，若是以常理來講，既然知道鳥山明先生過世了，應該更珍藏手邊的簽名才對。且有的商品品質明顯令人存疑，像是有的把「Dragon Ball」的「g」幾乎寫成像是小寫「b」一樣，或者人物作畫水準明顯低劣。而這些商品往往開價數萬到數十萬日幣不等（1萬日幣約相當於新台幣2135元），顯然是有心人士試圖牟取暴利。

很多網友也抨擊「明顯是自行偽造的，還有天良嗎」、「在YAHOO拍賣看到偽造簽名賣好幾萬笑死」、「這一看就知道假的，真的有人會買嗎」、「真品才不會拿出來賣」、「有的帳號履歷點進去都在賣名人的偽造簽名，YAHOO拍賣根本不管」。

日本 網拍 鳥山明

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