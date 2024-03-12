出國工作變調！柬埔寨少女遭賣給陸男當新娘 遭囚半年求救影片曝光

近期，柬埔寨一名16歲少女在Facebook發影片求救，稱自己被人蛇集團販賣到中國，被逼迫嫁給中國男子當外籍新娘。影片在網路傳播後，柬埔寨主管部門立即與中方合作，成功解救該名女子。

據「ETtoday」報導，名為Rom Phipha的16歲少女9日發布影片，聲稱聽信蛇頭的話，滿懷期待地到中國工作，不料人蛇卻將她賣掉，逼迫她嫁給中國男子，而這名少女如今已被囚禁6個月。

影片發布後被瘋傳，亦引來柬埔寨外交部和內政部關注，立刻對案件展開調查，並與少女家鄉見到了受害女孩的姐姐Rom Kunthea。她表示，妹妹2023年初離家到金邊的一家服裝廠工作，每個月都會寄錢回家。但半年前突然和家裏失去聯繫，家人誤以為她與家人鬧脾氣或交了男朋友所以故意與家中斷聯，因此並未報警。

柬埔寨內政部表示，副總理得知消息後，立即聯繫柬埔寨外交部與柬埔寨駐中國領館，而柬埔寨主管部門也與中國警方合作，迅速鎖定受害少女的位置，並於10日下午成功救出受害者。柬內政部表示，柬埔寨主管部門目前正在想辦法協助少女回國。

柬埔寨少女被騙至中國當外籍新娘已非個案。2019年，一名13歲柬埔寨女孩被拐賣到中國湖北，嫁給兩任丈夫，皆遭到毆打虐待，8個月後才被救出。2021年，柬埔寨金邊上訴法院判處一名工廠女工人7年有期徒刑，罪名為「人口販賣」，而這名女工曾拐賣15名女子到中國當外籍新娘。

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文章授權轉載自《香港01》