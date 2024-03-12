「雙語」小孩難養成！雙語家庭有秘訣 專家建議「1技巧」：越早越好

「雙語」（bilingual）小孩難養成！在各國都有多雙語家庭，專家指出，嬰兒在出生前10個禮拜就會開始聆聽母親的聲音，所以雙語教育「愈早開始愈好」，建議雙語家庭可以採用「平日說A語言、假日說B語言」等分時段說不同語言的方式，以助孩童學習雙語。

雙語家庭有秘訣

包括加拿大、荷蘭與新加坡等國都實行雙語政策，也有許多家庭是由不同母語的民眾組成，如何在家中實行雙語教育，成為許多家長的考題。《BBC》報導，伊利諾州西北大語言治療教授瑪麗安強調，實際上有很多方式能夠讓孩子接觸更多語言，但沒有一個最好的雙語教育方式。

她舉例說，家長可以在家中跟小孩講「少數語言」（minority language，指在某國社會中相對較少使用的語言），因為他們在學校或日常生活就會接觸到「多數語言」；也有家庭嘗試特定時間與地點說特定語言的方式，以協助孩童學習雙語。

愈早接觸語言愈好

研究表明，如果想要讓孩子學習雙語的話，「愈早接觸第二語言愈好」。州立舊金山大學兒少發展系助理教授羅查納維哈塔表示，嬰兒在出生的六個月內，就能夠學習各式語言中不同的語音，但該能力卻會隨著長大逐漸失去。

她舉例說，在英文中，「r」、「l」不僅有著不同發音，也是區分不同單字的重要子音；但在日本，這兩種發音都會被歸類為「r」的發音，導致日本民眾在學習英文時，時常無法區別「r」、「l」的不同。

雙語可增加大腦灰質

《研究》指出，讓孩童頻繁接觸不同的母語使用者，對於學習雙語有著重要功效。瑪麗安認為，雙語家庭可以試著讓孩童接觸社區的多語環境，像規劃出國留學、旅遊等機會。

伊利諾州西北大學雙語和心理語言學專業研究助理教授艾希莉指出，學習多種語言能增加大腦前額葉皮質灰質的體積，前額葉皮質與決策和解決問題等思維能力息息相關。

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