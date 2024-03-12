辛拉麵CP值大不同？YTR揭「料多便宜」版本 韓網崩潰：更勝一籌

泡麵料理方便又能煮出多種變化，備受許多人喜愛。不過近日一名南韓YouTuber踢爆，在日本買的辛拉麵湯料、麵量竟比韓國販售的版本還多，而且價格更便宜，話題拋出後引發兩派網友回應，有人認為品質確實存在差異，但也有人覺得南韓版仍比較合口味。

據南韓《中央日報》11日報導，南韓社群媒體、YouTube近日熱烈討論關於「在日本不要吃日本拉麵，不如用這些錢買韓國辛拉麵」的話題，一名居住在日本的南韓YouTuber比較兩地販售的辛拉麵，他表示在日本旅行的時候吃辛拉麵，可以體驗不同的味道，也直言「日本版的辛拉麵是最好吃的，因為湯料用料很足」。

報導指出，日韓辛拉麵的對比畫面中顯示，日本販售版本有大量豐富的乾蔬菜湯料，例如大葱、辣椒、香菇等，拉麵份量也更多、更精细，而韓國的產品湯料份量明顯較少，價格卻更貴。但有另名南韓YouTuber實測，認為日本販售版本雖然較便宜、配料更多，但是南韓的比較合口味，「韓國版辛拉麵的麵體更有嚼勁，湯的牛肉味道更濃一些」。

南韓網友發現日本版辛拉麵售價約850韓元（約為新台幣22元），比南韓的900韓元（約為新台幣24元）還便宜，感到崩潰不已，有人留言，「日本的看起來更勝一籌，另外我以前在台灣吃的辛拉麵，湯料也比韓國多」、「能感覺到外國產品和韓國產品的品質差異」；也有網友認為，「口味和湯料上的差異，可能源自於國家之間的文化差異」。

辛拉麵製造廠商農心公司對此解釋，「根據當地市場條件和食品規定，日本版的小型杯裝辛拉麵的食材構成有所不同，因為這是一款與日本當地杯麵競爭的產品，所以不能單純從價格上與國內產品進行比較」。