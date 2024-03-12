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好心收留女友人！退伍翁遭分屍、頭塞行李箱 她伴屍3個月被捕

香港01／ 撰文：田中貴
圖為殺人示意圖。圖/ingimage
圖為殺人示意圖。圖/ingimage

比利時發生恐怖分屍案。1名金髮女郎醉酒後被發現在7樓單位企圖跳樓，甚至向到場警員自稱是「女巫」，驚員將她帶返安全位置，卻意外揭發屋內有1具殘缺不全的男屍，明顯遭到斬首分屍，頭部更被塞入行李箱，其他殘骸則散落在單位各個地方。警方經進一步調查後，發現該名金髮女從精神病院出院後，被1名退休老翁收留暫住家中數月，懷疑雙方發生爭執而釀成命案，金髮女則在單位內繼續居住，已伴屍3個月，警方仍在繼續調查案件。

案件發生在比利時布魯塞爾的于克勒（Ukkel），上月27日（周二）晚上，警方和消防接報指有社區發生1宗企圖跳樓案，人員到場發現35歲金髮女子潔西卡（Jessica C.）明顯喝醉，在7樓單位內叫喊，向人員高呼自己是「女巫」，最終人員將她帶返安全位置。

人員其後發現陽台有1具殘缺不全的男屍，多個身體部位的殘骸散落在屋內其他地方，全部處於嚴重腐爛狀態，有消息更稱男屍頭部被塞入行李箱內。警員經調查後，證實死者是67歲男住戶尼古拉斯（Jean Nicolas M.），潔西卡去年11月殺害尼古拉斯，翌月因其他事而入住精神病院，出院後搬回上址繼續住，伴屍歷時大約3個月，警方在屋內發現1封信件，內容顯示有人承認分屍罪行。潔西卡涉嫌過失殺人和藏匿屍體罪名被捕，已被送往醫院接受檢查。

警方正調查潔西卡犯案動機，包括案發時是否受到藥物影響，暫未確定是否有同黨協助殺人分屍，目前正進行驗屍工作，調查仍在進行中。

尼古拉斯的家人透過媒體狠斥潔西卡行為殘忍，認為她犯案時精神健全，希望她在獄中得到報應；潔西卡的母親甚至直言為事件感到羞恥。

有鄰居稱，男死者是1名退伍軍人，為人友善，但聽聞懷疑有情緒問題，和疑兇原本是院友，2人離開精神科護理中心時，尼古拉斯收留疑兇，鄰居亦聽聞她有不良嗜好，甚至以前從事過賣淫。

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文章授權轉載自《香港01》

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分屍案 比利時

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