陸女模穿韓服喊「讓中國人看見中國的美」 激怒韓網：沒自己文化嗎？

大陸近來時常有網友發布在各地穿著傳統服飾的影片，藉此宣揚民族文化，並一再高喊「讓中國人看見中國的美」。然而近日一名大陸女模在上海街頭穿著韓服，宣稱該服裝是「中國朝鮮族傳統服飾」，此舉卻引起南韓民眾的怒火，直批「你們沒有自己的文化嗎？」甚至還被南韓電視節目拿來討論。

近日一名大陸女模在小紅書上發布一段影片，她身穿深藍色的傳統韓服、盤著頭髮，手上拿著一把太極扇，走在上海街頭，一旁的路人紛紛讚嘆，字幕還搭上了「讓中國人看見中國的美」，並稱該造型為「朝鮮族傳統服飾」，此影片一出，引發南韓網友不滿，甚至登上南韓電視節目。

該影片在南韓JTBC時事節目《事件班長》播出，主持人表示，「明明旗袍也很漂亮，既然要拍攝『中國傳統服飾的美』，為什麼不穿旗袍就好？」節目來賓也直言，女模特兒身上的傳統服飾顯然來自韓國、來自朝鮮，若宣稱是中國的傳統文化，顯然是不太恰當，「如果要拍的話，就穿你們中國真正的傳統服飾來拍，他們的作為真是讓人難以理解」。

對此，南韓網友也相當不解，「為何要從朝鮮族身上追尋傳統文化？難道他們沒有自己的傳統嗎」、「光是從扇子來看就足以證明是宣傳大韓民國的韓服」、「假如韓國人（學中國人），宣稱日本的和服是韓國的傳統服飾，早就被轟到滿頭包了吧？難道他們對自己的文化沒有自信嗎？」

而小紅書留言區中已有不少人點出，「本朝鮮族認為這個服裝不太朝鮮族」、「韓國人：你們沒有自己的文化嗎」、「本朝鮮族告訴妳，妳穿的是韓國服裝，尤其手裡的扇子」、「中國朝鮮族一般不穿成這樣」、「這不是地地道道的韓服嗎」、「這應該是韓服」、「妳是韓服，哪裡可以體會中國美？」

不過仍有網友稱讚，「朝鮮族本族，挺好看的，氣質拿捏的穩穩的」、「本人朝鮮族，首先感謝推廣朝鮮族文化，太漂亮了」、「這個我支持，先讓中國人自己接受和了解本國各民族的傳統美」、「把中國的美展示外國人吧」、「我朝鮮族看著妳穿的好有範」。