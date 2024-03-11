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養殖鮭魚呈大規模死亡 調查指「海洋暖化是潛因」

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
圖說：養殖鮭魚大規模死亡，令學者深感擔憂。（Photo by Brandon on Unsplash under C.C License）
圖說：養殖鮭魚大規模死亡，令學者深感擔憂。（Photo by Brandon on Unsplash under C.C License）

世界各地養殖鮭魚，大規模死亡現象呈上升趨勢！一項全球研究調查指出，鮭魚養殖產業近年來迅速擴張，卻也對魚類帶來更大風險，即使確切原因仍在調查中，但對養殖業者已造成重大損失。

養殖漁業隱憂

BBC》報導，過去十年來，全球數億養殖鮭魚呈現大規模死亡，並有科學家表示，大規模死亡事件如今比以往都更加頻繁、規模更擴大。

「海洋暖化和對科技更大依賴導致死亡數上升。」一項全球評估調查指出，包括挪威、英國和加拿大等主要生產國的鮭魚死亡情況，其中涉及數百萬條魚類突然死亡的重大死亡事件，有時是由疾病爆發引起的，但也與氣候變遷導致的海洋暖化有關。

近幾十年來，鮭魚養殖產業迅速擴張，目前世界各地食用的鮭魚約有70%來自養殖場。然而，水產養殖業長期以來一直存在爭議，而人們對魚類疾病、逃往野外以及網箱飼養，對於環境的整體影響非常擔憂。

去年，政府數據顯示蘇格蘭有超過1,700萬條鮭魚死亡，創史上最高紀錄，而生產商將損失歸咎於海洋暖化。

大規模死亡增加

MercoPress》報導，在《科學報告》一項研究中，自2012年以來，養殖鮭魚大規模死亡事件的頻率和規模有所增加。另外，根據研究人員辛格及其同事估計，從挪威、加拿大、英國等養殖鮭魚死亡率中，大規模死亡事件每年將造成更大損失。

辛格說：「這是一個尚未充分探索的現象，我們對此表示擔憂，並將更著重養殖鮭魚死亡研究，包括試圖找出其發生原因，以及這趨勢是否會持續下去。」

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挪威 暖化 魚類 鮭魚

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