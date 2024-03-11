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點擊農場賣假流量 煽動政治分歧

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
「點擊農場」（Clikc Farm）專門提供假評論與假粉絲等服務，滿足用戶衝高人氣的需求，在亞洲、非洲等人力成本低廉國家愈發猖獗。（網路截圖）
「點擊農場」（Clikc Farm）專門提供假評論與假粉絲等服務，滿足用戶衝高人氣的需求，在亞洲、非洲等人力成本低廉國家愈發猖獗。（網路截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

流量為王的時代，假流量成地下商機！「點擊農場」（Clikc Farm）專門提供假評論與假粉絲等服務，滿足用戶衝高人氣的需求。近年來，在亞洲、非洲等人力成本低廉國家愈發猖獗。專家指出，許多業者靠著假評論、假流量控制政治輿論，干擾選舉風向。

點擊農場猖獗

CNN》報導，近年來，點擊農場數量呈現爆炸性成長，在非洲與亞洲各國相當猖獗，目前企業與政府的監管制度仍不到位。

傳統的點擊農場都會配備數百部手機，使用大量的假帳號、或收購他人的真實帳號，用來衝高用戶的人氣；目前新興作法則是將沒有螢幕與電池的手機串聯在一起，並連結到電腦介面，發揮更大的效率。

實地走訪越南點擊農場的攝影師萊瑟姆表示，「只需要一個人就能控制大量手機，一個人可以完成1萬人的工作」，大多數工作是在臉書寫評論、或建立Youtube帳號發布影片，而抖音目前是最受到點擊農場歡迎的平台。

煽動政治言論

世界各地的點擊農場也被用來干擾選舉，如煽動政治言論或散播假消息，如柬埔寨2016年大選時，當時總理洪森就被指控用點擊農場收買臉書的好友與讚數。

telegraph》報導，社群媒體顧問納瓦拉表示，人們有意無意都會參考網路上的流量統計數據，進一步影響到產品或個人的看法，這也是點擊農場成為商業模式的重要原因。

點擊農場會推高自己的聲量，進而能在網站上爭取更多廣告，使用點擊農場的業者就能夠吸引廣告資金。「點擊詐欺其實就是盜竊，」點擊詐欺防制公司「Lunio」執行長安卓說，點擊農場甚至推升了網路廣告的價格，導致業者不得不提高商品的價格，最後還是消費者受害。

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