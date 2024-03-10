打羽球突倒地！大馬男送醫不治 警方曝「致命原因」

做運動記得量力而為，如果感到不適，最好立即求醫。馬來西亞1名中年男子和朋友打羽毛球期間，突然暈倒在地不省人事，救護人員接報到場進行心肺復甦，同時安排救護車將他送院搶救，最終返魂乏術，警方證實死因是動脈硬化造成急性心肌梗塞，案件沒有可疑之處。

馬來西亞關丹警區主任旺莫哈末扎哈里助理總監日前發出文告說明案件，53歲男死者哈米茲來自雙溪卡浪，擔任主管一職，事發本年2月23日晚上10點，哈米茲在關丹市滿慕1間羽毛球館和朋友打羽毛球，其間突然昏迷倒地，朋友見狀報警和通知死者女婿，救護人員接報到場，為事主進行心肺復甦，隨後送往中央醫院搶救，直至當晚11點38分宣告不治。

警方展開調查，顯示死者曾在藥房購買降血壓的藥物，沒有接受相關治療的記錄，遺體事後完成解剖，死因證實是急性心肌梗塞，並認為由動脈硬化造成，另外，死者倒臥在地時，身穿T恤及運動褲，排除刑事成分，扎哈里指出，家屬已認領遺體，並安葬於墓園。

現場接受搶救畫面。圖／擷自《香港01》

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文章授權轉載自《香港01》