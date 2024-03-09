以為4歲童失足落水溺斃！監視器揭真相「13歲少年殘忍行兇」畫面曝光

印度馬哈拉施特拉邦納希克市（Nasik）近日發生一起駭人命案，一名4歲男童被發現陳屍在一處污水池。警方調閱監視器後發現，嫌犯竟是一名13歲少年，少年與男童交談了一陣子後，突然將他抱起一把扔入池中，隨後立即逃跑，目前當地警方已鎖定涉案少年，但詳細案情仍待進一步調查釐清。

根據印度媒體《India TV News》報導，此案件發生在本月5日，當天男童外出遊玩後遲遲未返家，家人相當擔心便外出尋找，不料卻在一處污水池發現男童的遺體。起初家人們以為男童是在玩耍時不慎掉入水中溺斃，不料調閱監視器後才發現事實並非如此。

根據現場監視器畫面，當時一名少年將男童引導至水池邊，附近還有另外3名孩童。而該名少年原先不斷彎腰與男童交談，而後不知為何突然將男童一把抱起，毫不猶豫丟入水中，並拔腿狂奔逃離現場，當時在一旁的3名孩童似乎也被眼前一幕嚇傻，不知所措地圍在水池旁，看著在水中掙扎的男童。

而當地警方已將此事件定調為謀殺案，並指出嫌犯是一名居住在懲教所的13歲少年，至於少年詳細的犯案動機仍持續調查中。