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影／驚恐瞬間！直升機空中熄火下墜 飛行員冷靜迫降沙灘保4命

聯合新聞網／ 綜合報導
夏威夷一架直升機在空中突然熄火，幸好飛行員冷靜應對，成功迫降在沙灘，救回機上4人性命。圖／翻攝自Air Rescue Systems Instagram
夏威夷一架直升機在空中突然熄火，幸好飛行員冷靜應對，成功迫降在沙灘，救回機上4人性命。圖／翻攝自Air Rescue Systems Instagram

一架載有三名乘客和一名飛行員的直升機，墜毀在夏威夷可愛島霍諾普海灘（Honopu Beach），機身雖然毀損，大大小小的碎片散落在沙灘上，但幸運的是，機上三名乘客及飛行員全數生還，僅有一人背部受傷，其餘則如奇蹟般毫髮無傷。

根據英媒《UNILAD》報導，事件發生於2月27日，夏威夷可愛島一架直升機載著遊客進行遊覽。當直升機飛越島嶼上空，乘客興奮地欣賞風景時，直升機卻突然發生故障，引擎突然熄火的同時，螺旋槳也停止了轉動。所幸當下飛行員十分冷靜，讓直升機成功迫降在沙灘上。

直升機墜毀在沙灘上。圖／翻攝自臉書粉專County of Kaua'i
直升機墜毀在沙灘上。圖／翻攝自臉書粉專County of Kaua'i

直升機墜地後，雖然機體損毀，但機上四人皆倖免於難，僅有一名乘客背部受傷，其他人都毫無大礙。傷者隨後被送往普林斯維爾機場（Princeville Airport），接受護理人員的照護，其他三人則搭乘直升機業者派出的另一架直升機離開。

據了解，這趟可愛島直升機遊覽行程，一個人要價324美元（約為新台幣1萬元），旅程為一小時，乘客能搭直升機欣賞可愛島的美景，並飛越瀑布、峽谷、懸崖等地形，享受飛行的快感。雖然這起意外事發突然，但飛行員沉著的應對，成功化解了一場重大事故。

墜機 夏威夷 直升機 飛安

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