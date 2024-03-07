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日本人吃豆花最愛這配料！徐若瑄一聽傻眼 網友細思：好像不是不行

聯合新聞網／ 綜合報導
豆花示意圖。聯合報系資料照
豆花示意圖。聯合報系資料照

台灣可說是美食王國，不僅珍珠奶茶紅遍世界，各地也有許多特色料理與小吃，是許多僑胞回國，或是外國旅客來台指定享用的珍饈。不過當台灣料理傳到國外時，可能就會產生意想不到的變化，徐若瑄本月4日出席在東京的「FOODEX JAPAN 2024」國際食品展展前記者會，聽到日本人吃豆花最愛搭配的佐料時不僅瞪大眼睛，甚至瞬間從椅子上跳起來，驚呼「怎麼可能」。

根據日媒「毎日キレイ」報導，徐若瑄4日出席「FOODEX JAPAN 2024」記者會時，參加了一項關於台灣美食的小測驗，主持人提問「日本人吃豆花時，喜歡的配料是芒果還是紅豆」，曾在日本發展的徐若瑄自信滿滿地回答紅豆，但答案卻是令人感到意外的芒果。

正確答案公布後，徐若瑄當場震驚地從椅子上跳起來大喊「怎麼可能」，她接著解釋若在台灣吃熱豆花，比較不會搭配冰冷的佐料，大嘆瞬間感受到2國的文化差異。對於日本人偏愛「豆花配芒果」，徐若瑄猜測，「也許是日本人比較喜歡冰涼的東西？所以才在熱的食物上放冷的配料？」

消息傳回台灣後也引發PTT鄉民熱議，雖然在台灣較少聽聞「豆花配芒果」，但多數網友仔細思考後紛紛回應，「認真想了一下，沒有不行啊」、「仔細想想好像也沒有不行…但確實沒有想過這搭配」、「加芒果等水果OK的，如果是鹹豆漿加芒果那我要翻臉了」、「反正都是甜的沒差吧」、「感覺不會難吃欸，想試試看」、「芒果豆花這種組合在日本出現，甚至流行好像也不意外」。

不過也有另一派網友持不同立場，「不要玩食物」、「OUT，沒在加水果類的」、「豆花加酸不好吃耶」、「我家附近的豆花店是有芒果凍啦，但芒果本人感覺有點不搭？」、「各位理解義大利人看到夏威夷披薩的感受了嗎？」、「總覺得哪裡怪怪的，但你們吃得很開心也不妨礙別人就好」。

徐若瑄4日出席在東京舉辦的「FOODEX JAPAN 2024」國際食品展展前記者會。圖／取自徐若瑄Instagram
徐若瑄4日出席在東京舉辦的「FOODEX JAPAN 2024」國際食品展展前記者會。圖／取自徐若瑄Instagram

PTT 徐若瑄 日本 珍珠奶茶 芒果

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