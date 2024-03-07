發現13歲女兒交男友 巴西媽阻止慘遭亂刀砍死藏冰箱

巴西日前發生一起驚人凶殺案。一名44歲女子因為不滿自己女兒只有13歲就與22歲男友交往發生關係，與兩人發生爭執。沒想到女兒男友一氣之下殺掉女子，而女兒不但沒有報警反而還幫忙將屍體藏在冰箱，直到司機運送冰箱察覺有異，整起案件才曝了光。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在3月1日。當天44歲的桑托斯（Flávia dos Santos）因為不滿女兒的交往關係而跟女兒和女兒男友發生爭執。

據報桑托斯本來就不同意女兒和男友交往，甚至曾經禁止女兒男友到自家拜訪。當天女兒執意要搬出去與男友同住，桑托斯與女兒和其男友發生嚴重爭執，在口角中情侶兩人拿重物砸桑托斯的頭，導致桑托斯立刻倒在地上。

不過更驚人的是，桑托斯倒下後，兩人並沒有就此罷休。據女兒男友供稱，女兒當時架住桑托斯，還給男友一把刀，於是他便拿刀刺向桑托斯的頭部、頸部和胸部。

兩人犯案後要男友父親協助藏屍，他們將屍體用毛毯纏裹再放進冰箱裡，請來一名司機協助搬運到附近的森林內。由於冰箱纏滿膠帶，司機看了覺得很奇怪報警，警方才破獲這起殺人案。