2月全球海溫破21度創新高！南半球珊瑚恐迎史上最嚴重大規模白化

路透報導，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）7日證實，2月份全球海洋均溫達到攝氏21.06度，連續第9年刷新同期紀錄，並且打破史上最高海溫，南半球珊瑚礁群恐瀕臨地球史上最嚴重的第4次大規模白化。

根據最新衛星影像顯示，2月份全球海洋平均溫度來到攝氏21.06度，打破去年8月份的最高均溫攝氏20.98度，而且連續第9年刷新往年同期紀錄。

從影像可見，世界海洋的大部分區域比長期均溫高出許多，其中又以大西洋較為溫暖。

美國國家海洋暨大氣總署警告，海洋溫度過高導致世界珊瑚礁群面臨第4次大規模白化。

海洋科學家本周警告，南半球珊瑚礁群恐怕面臨第4次大規模白化，而且可能會是地球史上最嚴重的白化事件。

熱應力（heat stress）會導致珊瑚排出組織中的彩色藻類，失去藻類會變成漂白的顏色，容易生病和挨餓，最終死亡。大規模白化會導致脆弱的珊瑚礁生態系統崩潰，而海岸線一旦失去礁群保護，很容易會受到侵蝕和暴風雨侵襲，漁獲資源也會短缺。

聖嬰現象是東太平洋比往常更高的海溫及人類造成的氣候變化共同造成。

雷丁大學氣候科學家艾倫（Richard Allan）說，「更令人驚訝的是，多個海平面溫度破紀錄的區域都離聖嬰現象範圍很遠，比如大西洋和印度洋」，說明溫室氣體排放上升造成的影響更強烈。

另一方面，儘管全球海溫紀錄並未列入南北極海域，但是極地情況也不容樂觀。

南極海冰在2月份達到年度最小範圍，比平均值低28%，是史上規模第3小。