快訊

虱目魚比星巴克好賺？永和地標「三角窗店王」新租客引熱議

台股上漲194點收19,693點 台積電大漲25元站上760元

政院拍板！違停、臨停等十種交通微罪 不記點不得檢舉

2月全球海溫破21度創新高！南半球珊瑚恐迎史上最嚴重大規模白化

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」7日證實，2月份全球海洋均溫達到攝氏21.06度，連續第9年刷新同期紀錄，且打破史上最高海溫，南半球珊瑚礁群恐瀕臨地球史上最嚴重的第4次大規模白化。路透
歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」7日證實，2月份全球海洋均溫達到攝氏21.06度，連續第9年刷新同期紀錄，且打破史上最高海溫，南半球珊瑚礁群恐瀕臨地球史上最嚴重的第4次大規模白化。路透

路透報導，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）7日證實，2月份全球海洋均溫達到攝氏21.06度，連續第9年刷新同期紀錄，並且打破史上最高海溫，南半球珊瑚礁群恐瀕臨地球史上最嚴重的第4次大規模白化。

根據最新衛星影像顯示，2月份全球海洋平均溫度來到攝氏21.06度，打破去年8月份的最高均溫攝氏20.98度，而且連續第9年刷新往年同期紀錄。

從影像可見，世界海洋的大部分區域比長期均溫高出許多，其中又以大西洋較為溫暖。

美國國家海洋暨大氣總署警告，海洋溫度過高導致世界珊瑚礁群面臨第4次大規模白化。

海洋科學家本周警告，南半球珊瑚礁群恐怕面臨第4次大規模白化，而且可能會是地球史上最嚴重的白化事件。

熱應力（heat stress）會導致珊瑚排出組織中的彩色藻類，失去藻類會變成漂白的顏色，容易生病和挨餓，最終死亡。大規模白化會導致脆弱的珊瑚礁生態系統崩潰，而海岸線一旦失去礁群保護，很容易會受到侵蝕和暴風雨侵襲，漁獲資源也會短缺。

聖嬰現象是東太平洋比往常更高的海溫及人類造成的氣候變化共同造成。

雷丁大學氣候科學家艾倫（Richard Allan）說，「更令人驚訝的是，多個海平面溫度破紀錄的區域都離聖嬰現象範圍很遠，比如大西洋和印度洋」，說明溫室氣體排放上升造成的影響更強烈。

另一方面，儘管全球海溫紀錄並未列入南北極海域，但是極地情況也不容樂觀。

南極海冰在2月份達到年度最小範圍，比平均值低28%，是史上規模第3小。

珊瑚 科學家 聖嬰現象

延伸閱讀

科博館木的故事 400歲台灣雲杉標本探索木材奧秘

統一超響應全球最大減碳行動 取得地球一小時官方授權

證交所捐書 永續教育

搶救珊瑚大作戰！台達與國家級海洋場館合作　科技復育萬株珊瑚　

相關新聞

鹹的菠蘿麵包！東京店家推出「醬油款」 日媒試吃驚艷：像仙貝

菠蘿麵包是相當常見，頗受大眾喜愛的基本款麵包。一般對菠蘿麵包的印象，味道上都是屬於甜味的為主。但日本有一家麵包店，竟然推出了「醬油」口味的菠蘿麵包，除了新奇之外，據說味道也相當令人驚艷。

2月全球海溫破21度創新高！南半球珊瑚恐迎史上最嚴重大規模白化

路透報導，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）7...

過半學生作業交「同個錯誤答案」 師一查竟是Google搜尋AI出錯

AI在近幾年來如火如荼的發展，如Google部分搜尋引擎，也都導入AI系統。當用戶有問題想要查詢的時候，除了出現相關的網站之外，搜尋引擎本身也會提供AI判定的回答。然而AI並非完美，有時也可能做出錯誤的答案，因此在參考的時候，也必須謹慎應對。近來在日本，就發生了一起值得警惕的案例。

知名連鎖店出現大量蛞蝓？大阪王將前店員惡意造謠害分店關門

日本這幾年不斷在社群網站上，爆出有顧客或從業人員刻意惡搞食物，造成其他客人產生衛生上的疑慮。過去在仙台市的一家大阪王將，也曾經爆發過類似的爭議，然而經過調查，卻發現事情其實遭到捏造，讓店家蒙受冤情。

AI點得到！日本UberEats引進機器人送餐 雨天沒外送員也不怕

隨著現代化的發展，許多產業都面臨人手不足、缺工的困境。為了應對這樣的狀況，現在也出現一些AI機器人可以分攤工作，用來解決人力問題。最近在日本，就出現能夠外送餐點的AI機器人，來舒緩人手不足的狀況。

寧可入監，不要入伍？以色列極端猶太教徒的不當兵爭議

以色列3月初發生多起極端正統猶太教徒抗議徵兵的示威事件，軍警驅離時爆發肢體衝突。加薩戰事將屆滿5個月，以色列兵力吃緊下宣布延長服役時間，引起社會不滿心態，極端正統猶太教徒免役的特權也再度成為爭論熱點；該社群如今已占全國人口13%，除了免役特權之外，不工作、不節育等生活方式導致貧窮情況愈發嚴重，也被世俗派批為寄生蟲；總理納坦雅胡已宣布將開始對其社群徵兵，但納坦雅胡執政聯盟仰賴小黨支持，如今若在徵兵議題談不攏，很可能引發解散危機，為國內動盪更添一記重擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。