貴族學校爆醜聞！女老師遭索裸照 男學生：不給就散布被性虐待

澳洲最為出名的菁英貴族學校「克蘭布魯克學校」（Cranbrook School）爆出醜聞，校內一名學生竟向女老師發送勒索信，威脅女老師如果不按照要求給他裸照，他就到處散播抹黑消息，說女老師對他性虐待；雖然最後學生遭退學處分，但女老師對校方的處理方法極為不滿。澳洲媒體拍攝了紀錄片講述這些年任職該校的女老師們所遭遇的騷擾和不公對待。

克蘭布魯克學校是澳洲出名的貴族學校，不僅學費高昂的嚇人，該校只收男學生，許多學生之後也成為社會上的中流砥柱，傑出校友中不乏億萬富豪、知名企業家、政治人物等等，然而正是這樣一所名門高校，其中的黑暗面令人更覺得膽寒。

根據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，克蘭布魯克學校將在2026年開始招收女學生，但是許多任職於該校的女性職員都出面示警，直言校內有著嚴重的性別問題，女學生入校前最好謹慎三思。

一名離職的前任教師海德（Jasmin Hyde）向媒體揭露她受到的荒唐事件；海德擁有法律與數學雙學位的高學歷，於2018年開始在克蘭布魯克學校教導數學，但2020年6月時，她的其中一位學生傳訊息給她，勒索要海德給他裸照，不然他就要散播海德對他性虐待的謠言。最後該位男學生被退學，事後也寫了一封很長的道歉信給海德，向她表達歉意與內疚。

該生於信中寫道，「我很抱歉我對老師造成如此巨大的傷害，我沒臉再去面對教導我的師長、我的家人、朋友」，他說他之所以如此做，是因為他想給那些長期因為種族而霸凌他的人留下印象，讓那些霸凌者知道他不是好惹的，但未曾想過因此也使得自己成為加害人。

然而這名學生的退學並不能解決校內存在已久的性別歧視，海德說當她經過學生時，有些男孩會大叫，並高聲稱呼她是「活該被騷擾的巫女」；而真正壓垮海德的最後一根稻草，則是學校高層和她的談話，副校長米金（Bob Meakin）對海德說她是如此的年輕、富有吸引力，他並不驚訝海德會收到男孩子們諸多的「關心與注意力」。

海德表示米金將她所遭遇的勒索，類比成米金收到女學生畫著愛心的便條紙，海德直言「為性騷擾找藉口，只會在未來催生出更大的傷害」；海德說她的經驗呈現出學校從上到下的歪風「一位年輕而有吸引力的女性，就應該期待並承受性騷擾」，而最糟的是米金副校長從未意識到他所說出口的話有哪裡不對，海德希望想將女兒送入克蘭布魯克學校的家長深思，這會是你希望妳的女兒受到的對待嗎？

海德不是校內唯一遭受到此番對待的女性教職員，據報，許多女職員都受到不同程度的性騷擾，學生曾經送過女老師「絨毛手銬」當作禮物，而且不是只有一次，許多老師都收過這種「禮物」。

克蘭布魯克學校內這種「男孩俱樂部」形成一股有毒文化的歪風，《澳洲廣播公司》透過報導海德的經歷與採訪校內其他女性職員，將過程拍成一部48分鐘的紀錄片，經濟學老師理查德（Fiona Richards）將自己過往在校任職經驗形容成「像是待宰的羔羊」，她回憶她的教學生涯充滿痛苦與破碎，而如今她終於鼓起勇氣站出來闡述這些過往，就是希望能夠起到警示作用。

一如海德所言，「為了我、為了過往、現在、未來所有的教職員，還有為了即將到來的女學生，克蘭布魯克必須要改變」。