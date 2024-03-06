老兵留2千萬元遺產…5孫女「僅各分2千元」跳腳提告 法官判決跌破眼鏡

遺產分配爭議導致家庭紛爭的狀況屢見不鮮。英國就有一名老兵在去世前，將50萬英鎊（約新台幣2000萬元）遺產留給仍在世的2名子女，而已故兒子的5名女兒僅各分得50英鎊（約新台幣2000元），這引發相當嚴重的家族紛爭，5姊妹一狀告上法院，聲稱爺爺的遺囑無效，法官最終判決卻跌破眾人眼鏡。

根據外媒「每日郵報」報導，91歲的英國老兵沃德（Frederick Ward）在2020年去世時，將名下所有財產，包含價值45萬英鎊（約新台幣1800萬元）的公寓，全數留給兒子特里（Terry Ward)）及女兒蘇珊（Susan Wiltshire），讓已逝小兒子弗雷德（Fred）留下的5名女兒氣到跳腳。

事實上，沃德早年曾立過遺囑，承諾如果3名子女中的任何1個發生意外，他仍會將遺產分配給孫子們，以保障他們的生活。然而在小兒子弗雷德於2015年先行離世後，弗雷德一家人隨即與家族鬧翻，沃德此後也很少再見到5名孫女。

在得知自己幾乎被剝奪繼承權後，5姊妹提起訴訟，聲稱她們有權獲得爺爺財產的3分之1，也就是亡父原本應得的那份遺產，指控爺爺晚年自主判斷能力不佳，懷疑他會突然變更遺囑內容，可能是受到特里及蘇珊的「不當影響」甚至脅迫，認為新的遺囑應判為無效。

不過，沃德會出此下策並非沒有原因，5姊妹除了平時幾乎不會聯繫爺爺外，在沃德曾因肺部疾病住院3次期間，孫女們也1次都沒有探望過，她們冷漠的態度令他感到失望。

針對此案件，法官布萊特韋爾（James Brightwell）裁定遺囑內容「合乎情理」，讓原先以為至少能取得一些財產的5姊妹大感意外。法官解釋，因為孫女們在祖父晚年與他的聯繫「非常有限」，且沒有證據表明沃德可能受到控制或威脅，駁回了他沒有「能力」立下新遺囑，或由於「缺乏了解和批准」而影響遺囑效力的說法。