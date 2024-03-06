快訊

12強／中職推薦曾豪駒 中華隊教頭下周選訓會議確定

傳攀玉山下落不明！逢甲EMBA峰鷹登山協會長夫婦失聯 兒急發文求助

北市一殯4月開拆 遺體恐塞爆板殯只能堆貨櫃？新北市府回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚世婆婆不准女子嫁進門 竟花錢派人婚禮上對媳婦潑漆

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山卓雖然被潑漆，後來還是順利完婚出嫁。圖擷自ODDITYCENTRAL
亞歷山卓雖然被潑漆，後來還是順利完婚出嫁。圖擷自ODDITYCENTRAL

和另一半結為連理本來是一件值得慶賀的喜事，不過要是未來公婆不喜歡自己，也有可能會引發「八點檔」事件。墨西哥一名女子日前在出嫁當天，遭到三名男子用紅漆潑漆，沒想到後來仔細了解後，發現背後主使者竟是自己未來的婆婆。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在2月17日，地點位於墨西哥索諾拉省一個小鎮。女子遭潑漆的照片透過帳號@fulanodeobregó在X上瘋傳，引發不少網友關注。據一名和夫妻關係密切的消息人士透露，當天新娘已經抵達教堂門外，開開心心準備要結婚，想不到突然有三名男子出現對女子潑漆，而且還一邊拿手機錄影。

據了解，這名被潑漆的新娘叫做亞歷山卓（Alexandra），她要嫁的夫家在當地做殯葬業生意，收入十分可觀。由於亞歷山卓並非出身富裕，男方家人全都不相信亞歷山卓跟丈夫是真愛，不只丈夫的兄弟姊妹一直在網路上面辦假帳號發文醜化亞歷山卓，這次潑漆也是亞歷山卓未來的婆婆策畫的。

據報家族先是給了亞歷山卓空白支票要她離開，但她仍堅持要嫁，後來就又陸續發生將丈夫從家族事業解僱、婆婆突然心臟病發、有人報警宣稱婚禮上有人販毒等事件。雖然不被婆家人認可還遭到潑漆，亞歷山卓依然換上金色禮服，順利和丈夫完婚。不少網友都不看好兩人的婚姻，認為未來男方家人可能還會有很多小動作。

婆媳紛爭 婚禮 潑漆

延伸閱讀

男子偷馬牽回三樓公寓 爬樓梯過程被鄰居報警揭發

寵妹走歪路 男子為幫小妹作弊冒充警察監考遭逮

小費文化歪樓？ 男子剪髮竟被要求付90%小費

姊妹月花5萬元租房地板竟長香菇 抱怨後仲介冷回：自己清

相關新聞

老兵留2千萬元遺產…5孫女「僅各分2千元」跳腳提告 法官判決跌破眼鏡

遺產分配爭議導致家庭紛爭的狀況屢見不鮮。英國就有一名老兵在去世前，將50萬英鎊（約新台幣2千萬元）遺產留給仍在世的2名子女，而已故兒子的5名女兒僅分得50英鎊（約新台幣2千元），這引發相當嚴重的家族紛爭，5姊妹一狀告上法院，聲稱爺爺的遺囑無效，法官最終判決卻跌破眾人眼鏡。

驚世婆婆不准女子嫁進門 竟花錢派人婚禮上對媳婦潑漆

和另一半結為連理本來是一件值得慶賀的喜事，不過要是未來公婆不喜歡自己，也有可能會引發「八點檔」事件。墨西哥一名女子日前在出嫁當天，遭到三名男子用紅漆潑漆，沒想到後來仔細了解後，發現背後主使者竟是自己未來的婆婆。

日本氣象協會最新預測 東京櫻花3月19日綻放、3月25日盛開

一年一度的日本染井吉野櫻綻放花期即將到來。日本氣象協會今天公布最新預測指出，東京可能會在3月19日開花、3月25日盛開

外送員剉咧等？Uber Eats在日本推出機器人送餐 成全球第二國

日本Uber Eats與三菱電機合作，研發Uber Eats送餐機器人，5日向媒體展示服務過程，6日開始在東京都中心推出...

抗議擴招 南韓逾萬醫科生休學 10教授削髮

南韓政府在醫師反對下推動醫學院增招政策，各大院校的醫學院因學生集體休學和罷課而異常冷清，還有10多名醫學院教授在校內公開...

新加坡獨攬泰勒絲個唱 成東協峰會場外焦點 李顯龍承認砸重金

東協(ASEAN)在澳洲墨爾本(Melbourne)舉行一連三天會議，結果場外焦點竟然是新加坡出資獨攬流行天后泰勒絲(T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。