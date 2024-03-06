驚世婆婆不准女子嫁進門 竟花錢派人婚禮上對媳婦潑漆

和另一半結為連理本來是一件值得慶賀的喜事，不過要是未來公婆不喜歡自己，也有可能會引發「八點檔」事件。墨西哥一名女子日前在出嫁當天，遭到三名男子用紅漆潑漆，沒想到後來仔細了解後，發現背後主使者竟是自己未來的婆婆。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在2月17日，地點位於墨西哥索諾拉省一個小鎮。女子遭潑漆的照片透過帳號@fulanodeobregó在X上瘋傳，引發不少網友關注。據一名和夫妻關係密切的消息人士透露，當天新娘已經抵達教堂門外，開開心心準備要結婚，想不到突然有三名男子出現對女子潑漆，而且還一邊拿手機錄影。

據了解，這名被潑漆的新娘叫做亞歷山卓（Alexandra），她要嫁的夫家在當地做殯葬業生意，收入十分可觀。由於亞歷山卓並非出身富裕，男方家人全都不相信亞歷山卓跟丈夫是真愛，不只丈夫的兄弟姊妹一直在網路上面辦假帳號發文醜化亞歷山卓，這次潑漆也是亞歷山卓未來的婆婆策畫的。

據報家族先是給了亞歷山卓空白支票要她離開，但她仍堅持要嫁，後來就又陸續發生將丈夫從家族事業解僱、婆婆突然心臟病發、有人報警宣稱婚禮上有人販毒等事件。雖然不被婆家人認可還遭到潑漆，亞歷山卓依然換上金色禮服，順利和丈夫完婚。不少網友都不看好兩人的婚姻，認為未來男方家人可能還會有很多小動作。