新娘傻站滿臉問號爆紅！AI工程師戴蘋果Vision Pro結婚 嗨喊：提前試試

美國一對新婚夫妻在網路上爆紅，起因是來自於新郎在婚禮上戴著Apple新出的VR裝置「Vision Pro」出席婚禮，並自豪的在X（舊稱推特）上曬出與新娘的合照，但旁邊新娘一臉問號的表情，意外使小倆口意外成為社群關注焦點。

雅各·萊特（Jacob Wright）是一名在AI新創公司任職的軟體開發工程師，他因為看到之前有名特斯拉車主開著賽博皮卡（Cybertruck）、頭戴Apple Vision Pro的影片在網路上瘋傳而受到啟發，決定要在自己的婚禮上也來這麼一齣，用第一人稱視角記錄下婚禮上的點點滴滴，可以留給以後的自己與家人回味。

於是在與新娘交換完「我願意」的誓詞之後，雅各開心的將Vision Pro戴上，拍下了與新娘坎布里（Cambree）「＃JustMarried」（剛結婚）的合照，只見雅各一臉興奮，與坎布里在旁拿著捧花，卻一臉混合著生氣、傻眼、困惑、狀況外的表情形成鮮明對比，這張有趣的照片隨著網路無遠弗屆的強大使兩人瞬間爆紅，坎布里的表情也讓不少網友大笑出聲。

許多網友紛紛留言向雅各表示他應該脫下VR看看新娘，「她心裡一定在想我剛剛是不是真的跟這傢伙結婚了」、「她絕對是後悔了吧」、「新娘：我答應了什麼？」、「恭喜，你跟Apple vision看起來真是速配 」。

事後這對新人也接受了媒體採訪，坎布里解釋她真的沒有生氣，「我的臉看起來抓狂了，但我的沒有生氣」，她也說她看到不少留言和私訊叫她快逃、快離婚，坎布里對這些話一笑置之，她說她很愛雅各，哪怕他真的很奇怪，但他們感情非常好，而對於雅各帶著VR參加婚禮，她也表示自己完全不介意，她也分享「因為VR，我們現在有些很可愛的第一視角影片可以不斷回顧」，坎布里與雅各很開心留下這些值得紀念的片段。

雅各則認為，或許現在大眾會對他的行為感到驚奇，只是因為VR技術不夠普及，等到未來某一天「或許每個人都會這樣做」，他現在只是提前試試而已。