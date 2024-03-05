精品變消耗品…老影迷曝「以前看電影超貴」 嘆Z世代開倍速看完就忘

隨著科技的發達，現在想要觀賞一部影視作品，管道可說是越來越方便且多元，市面上也不斷有新作推出。另一方面，由於現在的娛樂實在太多了，使得部分閱聽人都用快轉、倍速的方式收看影劇作品，捨不得花時間細細品味，這點改變近來也在日本網路上引起討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本YouTuber「好事家Genet」近來在個人「X」上分享，表示他在一次脫口秀時，曾經談到Z世代觀賞影片習慣用倍速播放這件事。當時有位50多歲的觀眾就反映，說自己以前購買電影影像回家觀賞時，可是正襟危坐、非常認真地去欣賞一部片。

這位觀眾指出，當時購買一部片的帶子，就得花上快一萬日幣（約相當於新台幣2100元），因此想欣賞片子的成本，遠比現在高出許多。相關業者的心態也發生轉變，原本把影視作品當成高額精品，改為薄利多銷的形式。因此作品也從可以細細品味，變質為讓觀眾囫圇吞棗、看完就忘的消耗品。

許多網友也認可此觀點，紛紛表示「確實有這個感覺，小孩子玩遊戲也是，常常沒耐心玩完就轉到下一款」、「我也是那個世代的很有感」、「現在是大量生產、大量消費的時代」、「看電影的形式和價值觀都產生了改變」、「音樂也有這個情形」、「不過現在五十歲了，要好好看完一部片也很困難」。