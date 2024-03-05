精品變消耗品…老影迷曝「以前看電影超貴」 嘆Z世代開倍速看完就忘
隨著科技的發達，現在想要觀賞一部影視作品，管道可說是越來越方便且多元，市面上也不斷有新作推出。另一方面，由於現在的娛樂實在太多了，使得部分閱聽人都用快轉、倍速的方式收看影劇作品，捨不得花時間細細品味，這點改變近來也在日本網路上引起討論。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本YouTuber「好事家Genet」近來在個人「X」上分享，表示他在一次脫口秀時，曾經談到Z世代觀賞影片習慣用倍速播放這件事。當時有位50多歲的觀眾就反映，說自己以前購買電影影像回家觀賞時，可是正襟危坐、非常認真地去欣賞一部片。
這位觀眾指出，當時購買一部片的帶子，就得花上快一萬日幣（約相當於新台幣2100元），因此想欣賞片子的成本，遠比現在高出許多。相關業者的心態也發生轉變，原本把影視作品當成高額精品，改為薄利多銷的形式。因此作品也從可以細細品味，變質為讓觀眾囫圇吞棗、看完就忘的消耗品。
トークショーの質疑応答で気付かせて貰ったことなんですが、Z世代は映画を倍速で見るという話題に対し50代位の方から「ビデオが1本1万円近くした時代の自分にとって自宅での映画鑑賞は正座する位の気概で挑むものでした」というご経験を教えて頂いて、「吟味する作品」が「消費するコンテンツ」へと→— 好事家ジュネ (@DilettanteGenet) January 12, 2024
許多網友也認可此觀點，紛紛表示「確實有這個感覺，小孩子玩遊戲也是，常常沒耐心玩完就轉到下一款」、「我也是那個世代的很有感」、「現在是大量生產、大量消費的時代」、「看電影的形式和價值觀都產生了改變」、「音樂也有這個情形」、「不過現在五十歲了，要好好看完一部片也很困難」。
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