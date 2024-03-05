夢想開咖啡店…女大生餐飲打工崩潰「到處都蟑螂」 夢碎轉行

餐飲業經營不易，特別是衛生問題，食物容易吸引許多蟑螂、老鼠出現，造成店家與顧客的困擾。有位日本女大學生，就因為目睹了打工店家的衛生狀況，讓她放棄餐飲業的夢想，轉投其他行業。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名田中荀子的24歲女性，由於老家經營咖啡店，自己也曾經夢想繼承店面。為了累積在餐飲業的經驗，她在大學時期，決定到一家開在購物中心的知名速食店打工。

起初，職場的其他員工個性都不錯，田中對各種工作也很快就能上手，迅速適應了打工的環境。然而，有次她在開店前掃除時，卻發現廚具裡出現了好幾隻蟑螂，嚇得她當場驚叫。最後是靠其他店員的幫忙，才把蟑螂解決。

田中向店長反映這件事，店長卻回她說，就算再怎麼清潔，餐廳也難免還是會有蟑螂、老鼠出現，要她下次不要驚動到客人。然而，田中有次又在麵粉袋裡發現有蟑螂，感到噁心的她還因此提早下班。

後來田中從資深前輩口中得知，由於該商場過於老舊，因此不少地方都有目擊到蟑螂、老鼠的訊息，且一樓的美食區特別嚴重，讓很多店家都相當困擾。往後田中工作的店面，依然有蟑螂叢生的問題，甚至還有店員因此健康受到影響，染上蕁麻疹和帶狀疱疹。

田中向家人詢問，才知道自家的咖啡廳，其實也會有蟑螂出現的問題。雖然每半年就會花大錢，請相關業者清潔店面，但父母對於蟑螂和老鼠其實「早就看到膩了」。這讓田中對餐飲業感到非常失望，最後放棄繼承咖啡店的夢想，改投入IT業界上班。