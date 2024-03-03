通緝前左翼恐怖組織「紅軍旅」前成員 德國警方大規模搜捕未果

本周日（3月3日）早上7點半左右，德國柏林出動約130名聯邦刑警和地方警察在柏林弗裡德裡希斯海因區（Friedrichshain）一片房車泊車區搜捕前左翼恐怖組織紅軍旅（Die Rote Armee Fraktion, RAF）的兩名仍然在逃的成員施道普（Ernst-Volker Staub）和加維格（Burkhard Garweg）。

警方在這場大規模的搜捕行動中逮捕了多名男子，但經過調查和身份核對後發現，他們並不是施道普和加維格。

下薩克森州刑事警察局一名發言人說，一些在拘捕行動中被短暫拘留的人已經被釋放。

據《明鏡在線》報導，被警方通緝的加維格住在一輛房車裡，他經常出沒於柏林的房車泊車區。

施道普和加維格與柯萊特（Daniela Klette）一起都屬於最後一代紅軍旅，多年來一直被通緝。

這三個人曾於2015年6月攜帶沖鋒槍和一個火箭筒在德國不來梅試圖搶劫一輛運鈔車。車門沒有打開，搶劫沒有成功，三人落荒而逃。

上周，柯萊特在逃亡三十年後終於被警方抓獲。

周六，警方公布了幾張最新的通緝照片。其中一張據信是加維格在2021年到2024年間拍攝的。照片上一名男子坐在沙發上端著一個盤子吃意大利面條，兩條狗臥在他的左右兩側。

紅軍旅的興起與衰落

紅軍旅是德國左翼恐怖組織，由巴德爾（Andreas Baader）、恩斯林（Gudrun Ensslin）等人在上世紀60年代末建立，並在70年初發動了第一場恐怖襲擊。

1977年，紅軍旅的恐怖活動達到頂峰，引起了大規模社會危機，讓當時的西德陷入憂慮與恐慌，史稱「德意志之秋」。時任德國聯邦總檢察長布巴克（Siegfried Buback）、銀行家彭托（Jürgen Ponto）等政要也被紅軍旅槍殺；德國雇主聯合會主席施萊爾（Hanns-Martin Schleyer）在科隆被綁架，施萊爾的數名保衛當場被殺。

1972年，第一代紅軍旅核心首領巴德爾和恩斯林等人被捕入獄。

1977年10月，與紅軍旅交好的巴勒斯坦恐怖分子劫持了一架德國飛機，降落在索馬裡首都摩加迪沙。這些極左翼恐怖分子要求釋放獄中的紅軍旅成員，否則就處死人質。最終，西德派出了特種部隊沖進了飛機，制伏了恐怖分子，解救了人質。在德國，巴德爾、恩斯林和拉斯沛（Jan-Carl Raspe）在獄中自殺；德國雇主聯合會主席施萊爾被謀殺。

從那時起，紅軍旅開始走向衰落。在1998年，紅軍旅宣布解散。該左翼恐怖組織當時發表聲明稱：「紅軍旅形式的城市游擊隊已經成為歷史。這個項目的終止意味著，我們在這條路上沒有走通」。

這一聲明是一種投降，但並不意味著遠離暴力，更不是對70年代初以來近30名死者及其家屬的道歉。事實上，每當有紅軍旅被抓，他們在法庭上都會三緘其口、堅決不認罪。

很多曾經的紅軍旅恐怖分子逐漸銷聲匿跡，第一代、第二代紅軍旅成員在刑滿後逐漸被釋放。

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