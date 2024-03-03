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史上謎團最多空難！馬航MH370失蹤十年 罹難家屬喊：MH370沒有成為歷史

德國之聲／ 德國之聲
3月3日，馬航失蹤航班MH370失聯乘客的約500名家屬在吉隆坡參加紀念活動。圖為遊客在紀念該航班失蹤10週年的紀念活動中，查看據信來自馬來西亞航空公司 MH370航班失踪的飛機殘骸。路透
3月3日，馬航失蹤航班MH370失聯乘客的約500名家屬在吉隆坡參加紀念活動。圖為遊客在紀念該航班失蹤10週年的紀念活動中，查看據信來自馬來西亞航空公司 MH370航班失踪的飛機殘骸。路透

3月3日，馬航失蹤航班MH370失聯乘客的約500名家屬在吉隆坡參加紀念活動。他們點燃了239支蠟燭，代表著失蹤客機上的239名乘客和機組人員。

2014年3月8日，馬航MH370航班波音777飛機由馬來西亞吉隆坡飛往北京的途中從雷達屏幕上消失，機上共有239名乘客和機組人員，其中包括154名中國乘客。

馬航MH370客機的消失是當代航空史上謎團最多的一次空難。事件原因至今仍未調查清楚。儘管進行了航空史上最大規模的搜索，直至今日但仍未找到這架飛機。

在周日舉行的紀念活動上，36歲的馬來西亞律師內森 (Grace Nathan) 告訴法新社：「過去10年對我來說就像坐過山車一樣，情緒一直跌宕」。她的母親、時年56歲的黛西 (Anne Daisy) 當時也在飛機上。

內森在紀念活動上發表講話，呼籲馬來西亞政府開展新的搜索。

她說：「MH370並沒有成為歷史」。

來自中國河北省67歲的劉雙芳（音譯）也在這一事件中失去了28歲的兒子李彥林（音譯）。

專門前來吉隆坡參加紀念活動的劉雙芳說：「我要為我兒子伸張正義。飛機到底在哪裡？」、「搜索必須繼續下去」。她補充道。

馬來西亞交通部部長陸兆福（Anthony Loke）表示：「馬來西亞致力於繼續尋找這架失蹤的客機，成本不是問題。」

他在紀念活動上表示，會盡快恢復對馬航MH370航班的搜索工作。

更多閱讀：馬航MH370搜尋行動大事記

2018年1月，馬來西亞政府與美國得克薩斯州Ocean Infinity公司簽署了一份協議，尋找MH370失聯客機的黑匣子或者該客機的下落。三個月後該公司宣布停止行動。

該公司表示，總共搜索了超過11.2萬平方公裡的海底面積，但是一無所獲。

2017年結束的官方搜索行動由澳大利亞代表馬來西亞協調，覆蓋了12萬平方公裡的海域，耗資2億澳元（約合1.5億美元），搜索行動耗時3年。搜索工作幾乎沒有發現飛機的任何蹤跡，只撿到了一些碎片。

2018年7月，馬來西亞政府公布的一份調查報告稱，失聯的馬航MH370有意改變了航向，在通訊中斷後飛了7個多小時。報告稱，飛機失蹤的原因仍無法斷定，也不能排除第三方干預的可能。

有關MH370的失聯原因一直有多種理論，從事故、劫機甚至恐怖主義陰謀的說法都有。

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MH370 吉隆坡 失蹤 空難 航班 馬來西亞 馬航

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