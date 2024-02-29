遊樂園因恐嚇信急關閉 媽媽機智一句話安撫3歲雙胞胎…網讚小孩回應更貼心

獨自帶著年幼的小孩出門遊玩，又不巧遇上突發狀況時，如何隨機應變並安撫孩子的情緒，是許多家長頭疼的問題之一。最近日本一位母親在網上分享，自己在本月24日帶著她3歲的雙胞胎小孩至三麗鷗彩虹樂園時，因為園方接獲恐嚇郵件、緊急公告閉園，為了給期待的雙胞胎一個不會感到失落的理由，她便機警地向他們說明「 HELLO KITTY今天好像不舒服」，並獲得兩人的暖心回答，讓許多網友大讚，「這對雙胞胎真的太貼心了」。

本月24日上午，日本東京都多摩市的三麗鷗彩虹樂園接獲寫了「放了危險物品」的恐嚇電子郵件後，當天緊急閉園搜索。據日媒《まいどなニュース》報導，一位母親當天原打算帶自己3歲的雙胞胎至樂園遊玩，雙胞胎在出遊前一天便表現地非常期待，然而在抵達園區門口時，便看到園方宣布閉園。

該位母親表示，「我們到的時候園方還未表示是恐嚇事件，僅告知正在『確認園區安全』。但是，3歲的小孩一定無法理解、也接受不了這個理由，為了讓雙胞胎能夠簡單了解情況，就說明是因為角色身體不舒服，所以今天樂園不開放」。

她表示，原本認為兩人聽完會又哭又氣，卻發現他們雖然有點失落，但很快就接受現況了，甚至貼心地表示，「是嗎，那也沒有辦法，要好好休息喔」，真的非常了不起。

該位母親將此事分享在社群平台X上，至今已有20萬點讚，不少網友稱讚雙胞胎懂事及媽媽反應機智，「這對雙胞胎太了不起了，為他們感到心疼」、「看來他們是真的重視這些角色啊」、「雙胞胎好可愛，編造善意謊言的媽媽也很了不起，是很棒的家庭呢」，也有人開玩笑表示，「今年是KITTY的五十周年，五十歲的話身體確實容易出狀況...」。

根據報導，日本三麗鷗彩虹樂園在本月24日上午9時接獲寫了「放了危險物品」的恐嚇電子郵件，便在當天緊急閉園搜索。不過，警視廳多摩中央署指出，並未在園區內找到危險物品，目前正調查恐嚇電郵來源。