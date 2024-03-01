成功人士的共通點！他分析富豪「穿平價牌吃連鎖店」 錢都花在一件事上

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聯合新聞網／ 綜合報導
許多富豪錢都花在自己感興趣的事物上，除此之外斤斤計較。圖／Ingimage
許多富豪錢都花在自己感興趣的事物上，除此之外斤斤計較。圖／Ingimage

賺大錢發大財，過上豪華奢侈的生活，或許是不少人的夢想。然而，真正的富裕階層，儘管坐擁大筆資產，卻未必是隨隨便便一擲千金、揮霍無度的人。甚至在一些事情的花費上，反而會非常斤斤計較，但也因為這樣，才能創造出自我的成功。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，前野村證券的專欄作家大江英樹，曾和超過三萬名資產家打過交道，並且將他們的事蹟寫成書籍出版。而大江也發現，這些富豪們的共同特徵，在於「喜歡的事情，就積極地花錢投入，除此之外一毛也不肯花」。

大江描述，這些富裕階層，不少人都是身穿uniqlo，車子開TOYOTA，住在普通的公寓，外食也常找連鎖店解決。雖然也有人是用高級名車代步，但那只是一部分剛好「喜歡名車」的人，而這些人除了車子之外，其他開銷則都非常重視CP值，避免花掉太多錢。

報導記者分享，他有一位朋友從學生時期，就對名車非常有興趣。為了能買到名車，這位朋友拚命打工，賺到頭期款買下車子，並且繼續工作支付貸款。過了幾年，他就會把車賣掉，並用同樣的方式買下另一台感興趣的車子，因此才20多歲，他就已經開過四台名車了。

後來這位朋友自行創業，並在40多歲時事業有成。由於經濟變得寬裕了，自己所持的車子也增為三台。從外人的眼光來看，會認為「他因為有錢，才有辦法玩車」，但實際上在他發達前，就已經對車頗有心得。也因為這樣的愛好，讓他能夠享受生活，比別人加倍努力投入事業，最後獲得成功。

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