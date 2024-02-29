松屋會談？喬治亞與波蘭大使齊現身用餐 日網驚：歷史的瞬間

日本曾在2021年發行新型的500日圓硬幣，為了防止偽幣產生，該硬幣用了三種不銅的金屬及新技術鑄造。然而，該硬幣卻有無法在多數自動販賣機使用的重大缺陷。即使未來販賣機可能會因為新紙鈔流通而改版，但不吃新500圓硬幣的狀況，卻還是可能持續下去。

2024-02-29 10:43