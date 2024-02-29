松屋會談？喬治亞與波蘭大使齊現身用餐 日網驚：歷史的瞬間
日本連鎖餐飲業者「松屋」牛丼相當有名，除了販售牛丼、豬丼等經典日式丼飯以外，有時還會提供其他限定的特別料理。近來日本松屋就推出了喬治亞及波蘭兩國的新款特色餐，結果竟然吸引到兩國大使特地登門造訪，一同到松屋品嚐家鄉美食。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，松屋以喬治亞的雞肉料理「奇克美露里」為藍本，推出新商品「奇克美露里鍋定食」。另外，部分店家也測試推出了「波蘭風絞肉漢堡排」，提供不一樣的異國美食。
而也因為這樣，使得喬治亞駐日大使堤姆蘭茲（Teimuraz Lezhava）和波蘭駐日大使帕威爾（Paweł Milewski），近來相約一同到松屋用餐談事。松屋也在官方X（舊名推特）上，分享兩位大人物穿著正裝，一起出現在店門前的珍貴畫面。堤姆蘭茲也在個人帳號發文，稱這是「外交史的一頁」。
松屋でポーランド大使にジョージアのシュクメルリを召し上がって頂き、私はポーランドのミエロニィハンバーグを頂きます。これも日本で起きた外交史の1ページです🇬🇪🇯🇵🇵🇱 pic.twitter.com/L57StOPdAV— ティムラズ・レジャバ駐日ジョージア大使 (@TeimurazLezhava) February 28, 2024
許多網友也紛紛回應「歷史的瞬間」、「感覺這次餐敘會被寫在歷史課本上」、「松屋成了外交舞台的時代」、「名留青史的創舉」、「後世會將此事稱為『松屋會談』」、「店員應該超緊張，出了什麼錯就成為外交問題了」、「如果在聯合國也開一家松屋，或許就世界和平了」。
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