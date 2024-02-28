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印度最大教會30萬人不畏迫害 誓言十年要蓋40座教堂

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
教堂示意圖。圖／ingimage
教堂示意圖。圖／ingimage

雖然印度多數民眾信奉印度教，但仍有大量基督徒。印度國內最大的教會，會友從19年前的24人成長到30萬人，讓教會牧師相當有信心地表示，未來10年內，還要興建40間新教堂，以便容納更多的會友聚會。

禮拜共分五堂舉行

據《Reach FM》報導，位於海得拉巴的各各他教會(Calvary Temple)會友人數多達30萬人，是目前印度國內最大教會。

教會禮拜天共分5堂禮拜，第一堂禮拜從早上6點開始，最後一堂則是從晚上8點開始。教會牧師庫瑪(Satish Kumar)說，「我擁有恩典能擔任這間教會的牧師，這是超過我以前想像的。」

印度迫害基督教

印度是全世界排名對基督徒最不友善國家第11名，當地許多省設置反改宗法以嚇阻基督徒。不過，庫瑪表示，「越多的迫害，就會讓教會越加成長，這就是印度目前的景況。」目前每個月約有3000名印度人信奉基督教。他因此指出，「上帝將一個負擔放在我心中，未來10年要我去建立40間大型教會。」

2005年，教會當時會友僅有24人，目前卻已成為全球最大的教會之一，旗下分堂多達11間。

志工團隊做飯

據《基督教廣播網》報導，帕德西里(Narayana Podhili)平日是土木工程師，到了禮拜天，他則率領一支150名教會志工組成的團隊，花數小時切菜、削皮和攪拌，以便為5萬人準備免費早餐、午餐和晚餐。他說，「每個禮拜天凌晨3時30分、4時至晚間持續工作。」

在廚房擔任志工長達7年的曼丹(Nagavalli Mendem)說，「因為我向上帝許願，上帝醫治了我，讓我根本不用手術。我胸部腫瘤消失了。」

各各他教會內設有一間醫院，讓會友在禮拜天免費接受治療，並以低價提供藥物。駐院醫師庫瑪說，「大多數來到這裡的人都是窮人，無力負擔治療費用。」

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印度 教堂

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