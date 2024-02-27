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米蘭時裝周落幕 大膽創新與愛為主題

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

模特們身穿火焰長裙、或是黑色亮面皮衣、英倫淡藍襯衫褐色寬管卡其褲等各式新銳設計，本周在米蘭時裝周爭奇鬥艷！外媒盤點各大品牌亮點，包括新銳品牌Avavav用丟垃圾結合撕裂等「受損」設計元素，獲得大量討論；經典品牌杜嘉班納則邀請到超模坎貝爾走秀，搭配黑、白、斑點與花紋等元素，展現狂野設計。

Fendi結合羅馬與英倫

根據《衛報》報導，包括Fendi、Prada、NO21、寶緹嘉等品牌在20日至26日都積極參與米蘭時裝周。其中，Fendi設計師瓊斯以英倫80年代風格，加上Fendi創辦地羅馬的綜合風格呈現服裝，同時致敬德國知名設計師拉格斐1984年的設計，以薄紗、羅馬圖騰等元素，搭配棕色、卡其色與銀灰色等暗色設計。

Prada與Gucci的設計大展一直是全球時裝界萬眾矚目的焦點：Prada以黑色馬靴為底，搭配西裝外套、棒球夾克與黑色與粉色的碎片連身長裙，是展現對美國文化與女性主義的回顧；Gucci有衣服鑲上1千顆水晶，搭配白襯衫上隱約的袖扣、垂墜搖曳的珠飾流蘇，展現對生活精緻品味的追求。

朝模特兒丟垃圾？

新銳品牌Avavav則讓現場嘉賓們一進場就會拿到一桶垃圾，邀請眾人在看秀的過程中，朝著台上的模特兒丟垃圾，創意總監卡爾森希望透過這種表演方式，展現出品牌在網路上所承受的酸民輿論攻擊。在街頭潮流風格的系列新裝中，亦可看見大量撕裂、仿舊、不收邊等「受損」設計元素。

ELLE雜誌》提到，寶緹嘉則回歸本色，以黑白布條模擬火焰燃燒過的痕跡，但上半身卻是俐落黑色套裝的設計，展現生命即使受到摧殘，也能浴火重生的意象。

杜嘉班納則邀請到超模坎貝爾走秀，同時也邀請許多黑人模特搭配不同層次的黑白、圓點，並致敬90年代兩位杜嘉班納知名設計師多爾斯與嘉巴納的花紋設計，展現奠基經典再創新的企圖。

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品牌 羅馬 設計師

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