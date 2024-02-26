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元宵節慘劇！馬國人夫反鎖車內亡 妻隔窗望夫崩潰痛哭
元宵節本是有情人團圓好日子，馬來西亞卻發生悲傷慘劇。一名67歲男子被發現倒斃在反鎖的車內，自家車就在住宅區路邊，其妻子得悉噩耗崩潰，隔著車窗望著丈夫的遺體崩潰痛哭。警方稱，男子死因有待釐清，暫時將往「猝死案」方向調查。
據外媒《中國報》報導，事發在上星期六（2月24日）中年12點35分，地點在吉隆坡蕉賴美達花園（Taman Midah）地區。1名67歲華裔男子被發現反鎖在自家車內昏迷，當地消防、拯救局及醫護人員接報趕往現場救援，用工具撬開車門，但男子已沒有生命迹象，當場證實死亡。
男子的妻子和家人獲悉噩耗，立即趕到現場了解情況，其間妻子一直從車窗處望著男子，傷心欲絕。消防人員其後將男子遺體移出車外，並阻止居民接近和拍照。警方指出，遺體將送往醫院太平間解剖，死因有待釐清，初步調查暫未發現其牽涉刑事成份，正計畫往「猝死案」方向調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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