快訊

焚化廠灰渣、養雞場都要來...這偏鄉好無奈 養殖戶苦嘆：如三等公民

中職／林襄發文宣布加盟味全龍 蔣萬安留言遭網友吐槽

通緝犯逃泰遭殺「羅」字刺青被指認 老家鄰居揭背後含意惹鼻酸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元宵節慘劇！馬國人夫反鎖車內亡 妻隔窗望夫崩潰痛哭

香港01／ 布萊恩
馬來西亞元宵節發生悲劇，1名六旬男子被發現倒斃在反鎖的車內。示意圖／ingimage
馬來西亞元宵節發生悲劇，1名六旬男子被發現倒斃在反鎖的車內。示意圖／ingimage

元宵節本是有情人團圓好日子，馬來西亞卻發生悲傷慘劇。一名67歲男子被發現倒斃在反鎖的車內，自家車就在住宅區路邊，其妻子得悉噩耗崩潰，隔著車窗望著丈夫的遺體崩潰痛哭。警方稱，男子死因有待釐清，暫時將往「猝死案」方向調查。

據外媒《中國報》報導，事發在上星期六（2月24日）中年12點35分，地點在吉隆坡蕉賴美達花園（Taman Midah）地區。1名67歲華裔男子被發現反鎖在自家車內昏迷，當地消防、拯救局及醫護人員接報趕往現場救援，用工具撬開車門，但男子已沒有生命迹象，當場證實死亡。

事發現場。圖／擷自《香港01》
事發現場。圖／擷自《香港01》

男子的妻子和家人獲悉噩耗，立即趕到現場了解情況，其間妻子一直從車窗處望著男子，傷心欲絕。消防人員其後將男子遺體移出車外，並阻止居民接近和拍照。警方指出，遺體將送往醫院太平間解剖，死因有待釐清，初步調查暫未發現其牽涉刑事成份，正計畫往「猝死案」方向調查。

延伸閱讀：

天倫悲劇！新婚2日夫妻遇連環車禍　車輛反轉被推前　男死女重傷

男子當街被擄走片瘋傳！霸氣姊「肉身擋車」救弟　4壯男下場慘了

文章授權轉載自《香港01》

元宵節 馬來西亞

延伸閱讀

作家H指她裝乖夜會人夫 陳珮甄發長文反擊了！

竹北燈會太夯破11萬人次 元宵節狂湧3萬人居民怨塞車陣

林志玲近50歲狀態絕美 元宵節罕露面被讚「最美的人」

開運看過來！元宵節湯圓要吃「3的倍數」 招桃花、求子都靠這一天

相關新聞

元宵節慘劇！馬國人夫反鎖車內亡 妻隔窗望夫崩潰痛哭

元宵節本是有情人團圓好日子，馬來西亞卻發生悲傷慘劇。一名67歲男子被發現倒斃在反鎖的車內，自家車就在住宅區路邊，其妻子得悉噩耗崩潰，隔著車窗望著丈夫的遺體崩潰痛哭。警方稱，男子死因有待釐清，暫時將往「猝死案」方向調查。

不只能防止結核病！卡介苗疫苗竟能預防老年癡呆 學者：需更多研究

已發明一世紀的疫苗，竟然成為治療預防老年癡呆的解方！一系列研究表明，卡介苗有助於預防民眾罹患阿茲海默症。專家表示…

「大陸、俄羅斯客不許登機」…德軍機航展拒陸人參觀掀議 製造商空巴回應了

近日新加坡航展期間，一架德國空軍運輸機拒絕中國籍遊客參觀，引發中國輿論批評，製造商空中巴士隨後表示已改進參觀流程確保開放...

以健康風險為由 模里西斯拒郵輪「挪威之晨號」停靠、採檢15名乘客

印度洋島國模里西斯今天表示，基於健康風險，拒絕讓挪威郵輪控股公司一艘郵輪停靠該國港口，並對船上約15名已被隔離的乘客進行...

陸養顏食品「阿膠」致非洲驢驟減 非盟通過驢皮出口禁令

美媒報導，非洲聯盟日前通過驢皮出口禁令，盼藉此恢復驢子數量。驢皮是許多中國人所喜愛養顏食品阿膠的原料，數百萬頭原應作為馱...

亞洲象瀕臨絕種 孟加拉決立法禁飼養

孟加拉做為亞洲象棲息地之一，過去的保育並不夠，如今政府宣布禁止飼養！孟加拉境內僅剩2百頭亞洲象，且多數還被馬戲團、農場從野外抓來飼養，因此近日政府立法宣布禁止從野外抓大象飼養，盼讓境內的野生亞洲象數量上升。亞洲象的數量從20世紀初的10萬隻減少到現在僅存約3到5萬隻，是國際瀕危物種。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。