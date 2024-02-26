「妳衣服髒了」強脫女高中生衣物 日知名拉麵店長被逮遭控常對店員動手動腳

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聯合新聞網／ 綜合報導
傳出性騷擾女高中工讀生的拉麵店長山口魁。圖擷自twitter
傳出性騷擾女高中工讀生的拉麵店長山口魁。圖擷自twitter

日本發生一起社會事件，一家東京拉麵排隊名店的31歲店長山口魁，趁著高中女工讀生喝醉的時候，試圖強脫女學生的衣服。事發後遭前員工指控，表示他平時就常有暴力行為，弄得職場人心惶惶。

根據日本媒體「女性週刊PRIME」報導，山口是一家「橫濱家系」拉麵店的店長，該店是時常需要排隊的名店。去年12月30日，山口和店員一同舉辦尾牙，事後山口單獨和女高中生搭乘計程車，並將對方帶到辦公室，以女高中生衣服髒亂為由，試圖脫去對方的衣物，遭到女方的反抗。

警方一開始調查時，山口辯稱因為女高中生酒醉，才把對方帶到辦公室，否認有性騷擾行為。然而搭乘計程車路途中，其實有經過女高中生的住家，因此顯然是蓄意犯罪。山口後來總算坦承罪行，並且向受害者一家道歉。

曾在該拉麵店工作過的前店員指出，山口平常脾氣就相當暴躁，一旦心情不好，就常常對男性店員拳打腳踢，因此店員流動率相當高。女高中生在案發過後，有時會有突然大叫等精神不穩定的現象，顯然內心留下相當大的創傷。家屬及友人因此感到相當不捨，希望犯人付出應有的賠償。

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性騷擾 拉麵 日本

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