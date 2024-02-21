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美民間登月器擬22日著陸 有助為人類再登月鋪路

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國民間公司「直覺機器」打造的月球登陸器「奧德修斯號」自美國甘迺迪太空中心發射升空，預定22日著陸，若成功將創下史上首艘民間太空飛行器登月。 圖／法新社
美國民間公司「直覺機器」打造的月球登陸器「奧德修斯號」自美國甘迺迪太空中心發射升空，預定22日著陸，若成功將創下史上首艘民間太空飛行器登月。 圖／法新社

美國德州民間公司「直覺機器」打造的月球登陸器「奧德修斯號」（Odysseus）發射升空後，預定22日著陸，挑戰迄今僅有少數國家太空機構完成的壯舉。

法新社報導，若一切按計畫順利進行，總部位於休士頓的直覺機器公司（Intuitive Machines）將引導「奧德修斯號」於格林威治時間22日22時49分在月球南極附近緩緩著陸，接著為美國國家航空暨太空總署（NASA）進行實驗，這將有助於為這個10年晚些時候太空人再度登月鋪平道路。

直覺機器公司原訂本月稍早從佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）NASA甘迺迪太空中心（KennedySpace Center）發射Nova-C登月艇「奧德修斯號」，但在表定發射時間前75分鐘決定取消發射。

直覺機器公司執行長阿特姆斯（Steve Altemus）在發射前表示：「承受風險是美國對商業領域提出的挑戰。我們的共同目標，是52年來首次重返月球。」

直覺機器公司計劃在其網站進行直播，由於無線電訊號傳回需要時間，控制人員預計將在達成這項壯舉約15秒後確認「奧德修斯號」著陸。

當「奧德修斯號」接近月球表面時，將彈出一個名為EagleCAM的立方衛星，在這艘登月艇下降的最後幾秒捕捉它著陸的英姿。

「奧德修斯號」是一個六邊形柱體，約有一輛高爾夫球車那麼大，有6條著陸腿。

太空探索科技公司（SpaceX）「獵鷹9號」（Falcon9）火箭載運的「奧德修斯號」15日發射升空，配備新型過冷液態氧、液態甲烷推進系統，使其能夠快速穿越太空，沿途拍攝照片。

它的目的地是距離月球南極300公里遠的馬拉柏特環形山A點（Malapert A）。

NASA希望最終能在其旗艦「阿提米絲」（Artemis）月球至火星計畫下，於月球南極這處撞擊坑建立一個長期據點，蒐集水冰作為飲用水和火箭燃料。

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