麻將、百家樂都有！日本打造「沉浸式賭場」養老院 93%老人更快樂

誰說長照中心只能像「老人版的托兒所」！日本Day Service Las Vegas日間照護中心主打「沉浸式賭場」，引入各式賭博遊戲，讓爺爺奶奶同樂。光是接受三個月的照護，就有近93％老人表示「更快樂」，他們做對了什麼？

2026年，台灣將迎來「超高齡社會」，65歲以上人口占比逾20％，如何安心養老，已成為台灣的迫切課題。

當台灣才剛開始招募大學生擔任長照中心志工，陪長者「打麻將」，日本的高齡照護機構早已更進一步，針對長者的興趣與意願，推出「娛樂型」日間照護中心。其中，一間猶如「置身賭城」的養老院，讓所有參觀者驚聲讚嘆、眼界大開。

民宅外觀，內部裝潢超奢華

數輛黑頭車停下，全套西裝的服務員俐落拉開車門，從後座緩緩探出的身影，是一群白髮蒼蒼的爺爺、奶奶。他們熟門熟路地走進一棟有如民宅般的磚紅建築，內部裝潢卻比照美國賭城拉斯維加斯，金紅色系的氣派大廳、水晶吊燈，五、六張被沙發椅圍繞的麻將桌映入眼簾，角落還有一整排吃角子老虎機，另一端則是德州撲克的綠色長桌。

日本Day Service Las Vegas日間照護中心外觀，有如一般民宅般的磚紅建築。Day Service Las Vegas提供

這是2013年底創立的日間照護中心Day Service Las Vegas，主打「沉浸式賭場」，引入各式賭博遊戲，包括麻將、百家樂、柏青哥、德州撲克等。員工制服比照賭城，也要上桌當荷官發牌。

不同之處，在於遊戲中並非使用真錢，而是該機構自創的代幣「Vegas幣」（ベガス），僅限在養老院的牌桌上使用，無法兌換成其他有價商品與服務。

因為沒有涉及金錢流通，嚴格說來並非賭博，但仍立刻在日本社會掀起熱議，不只因為賭博違法，大眾也擔憂老人可能沉迷、甚至上癮。

93％老人更快樂，77％更有活力

力抗輿論壓力，Day Service Las Vegas每開一間分店，就開放參觀、大力宣傳，公開實際的照護成效。

光是接受三個月的照護，就足以讓近93％的老人「更快樂」，77％感覺「更有活力」，也有73％長者覺得對話頻率較以前增加。若接受超過兩年的長期照護，逾80％身心機能的評分上升。

然而，養老院變身賭城，會不會讓老人家賭博成癮？

Day Service Las Vegas接受《遠見》訪問時指出，早在2015年，調查超過5000名接受照護長者，未出現成癮案例，截至2023年最新數據，也沒發現任何上癮狀況。Day Service Las Vegas至今已開設21間分店，範圍遍及東京、埼玉縣、靜岡縣與愛知縣，可謂成功扭轉形象。

就連社群平台Ｘ（前Twitter），都興起針對Day Service Las Vegas的討論，而且輿論風向變了。

2023年4月，一項投票探討「結合日間照護與賭博娛樂是否可行」，吸引超過70萬網友參與，贊同率高達86％，許多人因看到爺爺奶奶露出久違的笑容而力挺，有些留言甚至難掩羨慕，「大家都玩得很開心」「這比玩奇怪的球類遊戲、唱童謠有趣」「我決定好退休後的去處了」。

內部裝潢比照美國賭城拉斯維加斯，大廳裡有五、六張被沙發椅圍繞的麻將桌，角落還有一整排吃角子老虎機。Day Service Las Vegas提供

「從不得不去，變成絕對想去的地方」

為何Day Service Las Vegas無懼爭議，堅持打造「模擬賭城」的養老院？

「人生的最後時刻，應該選擇自己想做的事。」一則回覆X上討論的留言，一語道出重點，「如果去做幼稚園活動，而你並非真心喜歡，只會漸漸癡呆。」

創辦宗旨，正是提供「真正嚮往的照護」，母公司Senior Life Japan代表取締役社長森薫表示。據他觀察，多數日照中心的休閒娛樂，仍以算數、丟球、著色為主，雖用意良善，卻未顧慮到真實需求，讓部分長輩難以融入，或是被迫參加沒有興趣的活動。

從數據來看，日本的日照中心整體男女比為2：8，男性更常反映「活動無趣」「不擅交談而感到尷尬」，常喊著想趕快回家，連帶影響前線護理人員，雙方備感挫折，且疲憊不堪。

然而，當森薫前往美國參訪，卻發現當地養老院的爺爺奶奶們，忙著打麻將、玩撲克牌，個個意氣風發、笑容滿面；而在拉斯維加斯賭場，白天時段的遊客幾乎都是老年人，令他大感驚訝。

因此，森薫創辦Day Service Las Vegas，從被照顧者角度出發，設計高齡族群喜歡的休閒活動、照護模式，包括午餐菜單、活動時程，都盡量配合長者的需求調整，讓日照中心變成長輩的「遊樂園」，「從不得不去，變成絕對想去的地方。」

樂趣與勝負感，可改善失智

目前，Day Service Las Vegas每天安排兩次「賭博娛樂」，每次約一個小時，不但大幅提高爺爺奶奶們的參與動力，也看到身心機能的顯著改善。

早有研究指出，促進大腦活動的益智遊戲，可以減緩、改善失智症等高齡認知疾病，做為重要的非藥物治療法。而打麻將、撲克牌等活動，特別需要專心思考、分析對手策略，甚至包括記牌等記憶力的考驗。

更不用說，輸贏帶來的興奮感與挫折感，都是活化大腦的良藥。Day Service Las Vegas特別設計「富豪排行榜」，每日統計各玩家贏得多少「Vegas幣」，前十名可將照片掛上富豪榜，接受歡呼慶賀，「我們有好幾位長輩，都以擠進前十名為目標。」

尤其，「模擬賭場」提供自然的交流機會、情緒波動，是獨居老人缺乏的重要互動。「有趣且自願參加的模式，會讓長輩更積極參加娛樂活動，」高齡失智症專家須貝佑一分析，獲勝的樂趣、挫敗感等綜合情緒，會活化大腦、激發動力，「長期下來可提高認知能力。」

雖說裝潢、娛樂彷彿置身賭城，但實際的照護與肢體訓練，皆比照日照中心要求。

長輩們不喜歡的「復健時間」，搖身一變成為賭博娛樂前，簡短的暖身活動；若不小心輸光「Vegas幣」，爺爺奶奶們只需要找護理人員，練習伸展運動，即可取得新的代幣。

由於讓娛樂成為復健的誘因，Day Service Las Vegas的平均肢體訓練時數，反而高出一般日照中心。

長輩們「復健時間」成為賭博娛樂前簡短的暖身活動，藉此提高爺爺奶奶們的參與動力。Day Service Las Vegas提供

引入多元形式，照護不打折

從高齡照護產業的角度來看，活動豐富有趣、長輩積極度高，也可降低護理人員負擔、提高成就感。不但避免人才流失，還能以「模擬賭城」為賣點，吸引更多年輕新血，投入照護產業。

Day Service Las Vegas透露，該公司33％的員工來自其他產業，他們轉換跑道加入的原因，正是因為找到心目中「與長者互動溝通的理想模式」。

另外，過去三年的員工離職率為8.76％，低於業界比率（13.3％），顯示創新「模擬賭場」養老院，對接受照顧的長輩、前線護理人員來說，都是雙贏。

除了「沉浸式賭場」，日本也持續探索其他娛樂型照護機構，甚至是結合老人與孩童「混合照護」的可能性。

目前，許多日照中心已經逐步納入電競活動，如節奏型遊戲「太鼓達人」、賽車、馬力歐等，受到許多長輩歡迎。這些更刺激有趣的娛樂活動，不但增加了爺爺奶奶前往日照中心的意願、改善高齡認知疾病，更可進一步推動整體照護產業革新，為更高齡的未來社會做足準備。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

（本文出自2024.02.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）