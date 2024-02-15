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父親、叔叔接連過世！他遇神秘訪客上門簽約 才知千萬遺產被人整碗捧去

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著家中長輩年紀漸增，遺產分配與繼承問題也困擾著不少人。 情境示意圖。圖／Ingimage
隨著家中長輩年紀漸增，遺產分配與繼承問題也困擾著不少人。 情境示意圖。圖／Ingimage

隨著家中長輩年紀漸增，遺產分配與繼承問題也困擾著不少人。日本就有一名30多歲上班族佐藤（化名），因為早年與父親關係疏遠，連帶親戚間也沒有來往，直到近期突然有一位神祕訪客及房地產公司職員登門拜訪，突兀地通知他父親及叔叔的死訊，並單方面被告知叔叔價值千萬的遺產已贈予一名50多歲女性鈴木（化名），對方是與佐藤完全沒有血緣關係的陌生人。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，鈴木與房地產公司職員某天無預警地找上佐藤，並直白表示，無妻無子的佐藤叔叔將名下遺產透過公證遺囑贈予了鈴木，而為了繳納遺產稅，她想出售一些土地，但礙於土地上有一棟建築物為佐藤已故父親所有，因此希望佐藤能簽約同意將其拆除，並承諾會支付拆遷費用。

佐藤對突如其來的消息一頭霧水，他的父母很早就離婚了，他與父親的親戚也沒有任何聯繫，因此他直到這兩名不速之客造訪，才得知父親已經去世的噩耗，且對父親的遺產或資產一無所知。若土地和建築物所有者不同，則建築物所有者可以說是向土地所有者承租，一般情況下會需要支付土地租金和產權費，但據推測，佐藤的父親很可能是無償借用了弟弟的土地，並建造了該棟房屋。

據了解，該棟房屋建於10年前，由佐藤的父親及祖母居住，建築物面積為40坪，初估價值僅1000萬日圓（約新台幣209萬元）。反觀，叔叔的土地面積為60坪，售價約為5600萬至6000萬日圓左右（約新台幣1172至1255萬元），因此鈴木傾向能向佐藤買下房屋、拆除後，再出售獲贈的土地。而根據目前的使用和租賃狀況，律師也認為佐藤要合法主張權利會很困難，建議他接受鈴木的提議。

房地產顧問兼繼承策略專家指出，透過公證遺囑接受財產遺贈的鈴木完全是個陌生人，任何人遇到佐藤這種情況都會覺得奇怪，「在沒有通知親屬的情況下進行公證遺囑應該是故意的」。不過，佐藤仍有可能拿回一部分的遺產，因為佐藤的祖母仍然在世，儘管叔叔將遺產全數贈予鈴木，但祖母是已故叔叔的遺產繼承人，「所以還剩下一個選擇就是主張侵權，以確保祖母的應得財產」，而佐藤作為唯一的孫子，若能與祖母好好溝通，將來也能順利繼承。

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