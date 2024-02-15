沒砸重金考不上？東大生揭露高學歷背後殘酷現實 家庭年收200萬是平均值

作為日本的最高學府，東京大學（以下簡稱東大）在國際上同樣頗負盛名，據泰晤士高等教育(THE)公布的2024年日本大學排名，東大在日本大學中排名第一、世界排名為29，然而，想要考進東大，除了學習能力好之外，擁有優秀家庭背景似乎也很重要。最近日媒《日刊SPA！》便報導，一位東大生歸納自身經驗及調查數據，分析出家庭收入及所在地區是否與學生考進東大的比例有關。

該篇報導作者為就讀東大文學部4年級的布施川天馬，他表示，自己在考進東大以前，一直認為「東大有許多刻苦學習的學生」，畢竟學費便宜、加上畢業生發展大多不錯，對於家庭貧困的學生來說，無疑是最佳升學選擇。

然而實際上，東大新生中有近三分之一的學生，來自東京都及附近縣市的知名私立學校，他們在國高中時期便建立了成熟的交友圈，其他新生難以加入其中，除此之外，曾就讀私立學校及升學班的東大生，家境多半優渥，無須煩惱學習費用，想出國留學也不成問題。

天馬表示，他透過問卷蒐集了100名東大在學生或畢業生的家庭年收入，發現家庭年收入超過1000萬日圓（約新台幣209萬元）的人數將近50%，並且，雖有8位學生表示不清楚，但依據其填寫的雙親職業進行推算，年收應同樣超過1000萬日圓。

以下是天馬在問卷中，調查受訪者家庭年收入所得出的結果：

（調查人數：100人，幣值：新台幣） 約42萬～83萬元 ：3人 約83萬～125萬元：11人 約125萬～167萬元：17人 約167萬～209萬元：16人 約209萬～313萬元：28人 約313萬～418萬元：5人 約418萬～627萬元：6人 約627萬～836萬元：1人 約836萬～1046萬元：2人 約1046萬～1255萬元：2人 約2091萬～（即為年收1億日圓以上）：1人 不清楚：8人

天馬表示，據2022年日本厚生勞働省公布的「國民生活基礎調查概況」顯示，全國家庭的平均年收為545.7萬日圓（約新台幣114萬元），天馬問卷中清楚回答的92人中，有77人在平均之上。他也指出，雖然該問卷的樣本數不多，但根據東大在2021年所調查的學生家庭年收入數據顯示，1510名回答者中，家庭年收在950萬日圓（約新台幣198萬元）以上的學生，就有53%，與問卷結果相近。

天馬指出，雖然有人認為在東京都內，年收1000萬日圓的家庭很普通，但根據總務省2019年的統計數據顯示，東京都家庭平均年收為629.7萬日圓（約新台幣131萬元），1000萬日圓並不能稱作普通。

不過，天馬也表示，各地區讀書風氣的差異同樣重要，在盛行讓子女報考私中的東京都內，早已瀰漫著必須要花錢讓小孩參加升學補習班的氛圍，天馬透過問卷結果發現，受訪者中有40%的人來自東京及神奈川，即為關東地區的首都圈。

最後，天馬表示，雖然東大似乎逐漸成為「不下重金就進不去」的大學，但能夠成功考進東大的人，一定都為其付出了莫大的努力，在以資本主義為重的日本，具備財富便能獲得更好機會，也許是必然的結果。