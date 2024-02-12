律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗中調查 驚覺遭7次下藥險害流產

美國德州發生一宗人倫慘案，一位律師倒水給自己的孕妻喝，但妻子卻因此而感到身體不適，在暗中調查後發現，自己的老公竟然在水中偷偷下藥，企圖使她流產。

根據NBC新聞報導，在凱瑟琳（Catherine Herring）告訴老公梅森（Mason Herring）她懷了他們的第3個孩子之後，梅森非常不高興而且並不想要留下孩子，梅森表示這個孩子的到來「毀了我的人生規劃，而且讓我感覺像是個混蛋」。

當時兩人雖然處於分居狀態，但仍然一起參加夫妻諮商，試圖修補婚姻，而在凱瑟琳告訴梅森她懷孕的消息之後，梅森帶著凱瑟琳出門踏青度過春假，途中一改對妻子懷孕的不滿，一再提醒凱瑟琳補充水分，並拿水給凱瑟琳喝，當下凱瑟琳告訴梅森她不想喝那杯水，因為水看起來有點混濁，但梅森還是堅持要凱瑟琳喝下，並說那只是杯子不乾淨；然而當凱瑟琳喝下那杯「水」之後卻感到非常不舒服，並且開始痙攣，隨後她被送進急診。

在那之後凱瑟琳對梅森起了疑心，她暗地裝設針孔攝影機，6度拍到了梅森在她的飲用水、飲料中下藥的畫面，凱瑟琳也在垃圾堆中發現梅森丟棄的藥品包裝，經查證那些藥物包含了用於墮胎的米索前列醇（misoprostol）。

目前，梅森被判處180天的監禁與10年緩刑，並禁止接觸凱瑟琳與他們的小孩，但凱瑟琳對判決感到不滿，她表示「我不認為180天的監禁，對一個7次試圖殺害你的親身骨肉的人而言是公正的」，凱瑟琳說因為梅森所害，她的小女兒早產，而且從出生到目前1歲每周都要跑8次醫院。