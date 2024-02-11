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搭機NG行為！要飲料前留意1點 空服員再曝「奧客暗號」

聯合新聞網／ 綜合報導
新春年假飛出國，搭機享受服務時，也要小心誤踩機組人員地雷。示意圖。路透
新春年假飛出國，搭機享受服務時，也要小心誤踩機組人員地雷。示意圖。路透

新春年假飛出國，搭機享受服務時，也要小心誤踩機組人員地雷！一名空服員透露，最不喜歡遇到狂按服務鈴，卻沒有緊急的事要處理，或者是愛偷拍的客人，更爆料面對討厭的「奧客」，空服員們會以「菲利普（PILP）」這個代號暗示。

根據《太陽報（The Sun）》報導，這名空服員指出，旅客應該避免狂按服務鈴，因為機上人力有限，除非事態嚴重或有緊急醫療需求，不然只是要索取飲料的話，可以等待工作人員經過時再提出就好。

空服員也說，不少旅客會拍攝搭機過程並PO上網，但部分空服員對於「被偷拍」其實相當反感，一旦發現也可能被列入黑名單，許多航空業者也針對此舉制定了相關規範。

空服員進一步補充，只要面對討厭的奧客，機組人員就會用「菲利普」代稱，意思是「欠揍的乘客（（Passenger I'd Like to Punch））」，為了方便口語化，才慢慢衍生簡寫版本。

另外空服員也表示，在飛機上若有哭鬧的小孩，家長無力處理，而一旁乘客不斷抱怨，也會讓機組人員難以招架。只能提醒怕吵的旅客，搭機除了自備降噪耳機外，也多帶點耐心，包容他人的不便之處。

奧客 空服員

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