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遭渣男夫軟禁逼拍色情片、威脅裸照傳岳父 人妻輕生留書揭惡行

香港01／ 撰文／ 田中貴
女死者婚後被丈夫強逼拍攝色情影片和從事成人直播賺錢。圖／翻自網路
女死者婚後被丈夫強逼拍攝色情影片和從事成人直播賺錢。圖／翻自網路

南韓發生1宗變態虐妻案，受害人遭丈夫軟禁強迫拍攝色情片而輕生。案中1名前軍人涉長期把妻子軟禁家中，2年來脅迫她拍攝色情影片和從事成人直播賺錢，甚至揚言如果不配合，就將其裸照傳送給岳父。人妻身心不堪折磨，去年12月輕生，並留下遺書作出控訴丈夫惡行，家屬得知後報警求助。警方經調查後拘捕人夫，案件日前開庭，法庭下令將被告繼續羈押。

綜合外媒報道，37歲金姓嫌犯是前陸軍中士，與30多歲姓任妻子結婚約3年，金男於2021年因在社交網站上載色情影片，遭人舉報而被迫退伍，當時傳出他強迫妻子擔任AV女優拍片，甚至進行成人直播，變態行為由2021年持續至去年，歷時2年。據悉任女一旦不願意出賣肉體，金男就揚言將其裸照傳送給岳父，強迫妻子就範，最誇張紀錄是進行長達10小時直播，全部收入當然全由金男收取。

任女不想娘家擔心，只敢透過社交媒體向朋友訴苦，除了從事色情行業之外，任女更長期遭到金男限制行動，金男聲稱怕她變胖，不容許她進食，令她一度崩潰表示「快窒息了！就算逃走也是被監禁！」。任女忍無可忍要求離婚，但仍然遭金男威脅索錢，最終任女去年12月初輕生身亡，其留下的遺書描述自己的受虐經歷，以及對金男的控訴。

任女去世後，任女父親得知事件來龍去脈，無法原諒女婿的所作所為，於是向仁川警方報案。仁川延壽警察署本月3日證實已經接獲報案，翻查死者手機，同時聯絡親友助查，警方日前在首爾松坡區1間醫院拘捕金男，當時他因腳傷前往醫院求醫，警員亦到其住所調查，同時沒收其電腦和手機。

案件本月4日在仁川地方法院提堂，金男首度公開露面，上庭時需要坐輪椅行動，雖然打馬賽克處理，但可見金男戴住口罩，雙手被手銬鎖住，並由布蓋住，面對大批記者上前提問，金男未有回應，目前被控勒索、監禁和威脅等罪名，法官認為金男有逃亡風險，裁定繼續羈押。

涉案人夫上庭時因腳傷而坐輪椅，沒有回應記者提問。圖／翻自網路
涉案人夫上庭時因腳傷而坐輪椅，沒有回應記者提問。圖／翻自網路

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文章授權轉載自《香港01》

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