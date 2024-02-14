觸電瞬間只是幻想？想在情人節脫單 戀愛專家教幾招提高機率

2月14日西洋情人節來臨，今年情人節正好碰上華人農曆年節，也許能稍微減輕單身者急著脫單的壓力。不過如果真的想脫單，美國一位戀愛教練也提出了幾點脫單秘訣。

據《太陽報》（The Sun）報導，戀愛教練霍夫曼（Damona Hoffman）近期接受訪問表示，現在有許多在情場打滾的人都還是有著一些舊有的思維，但正是這些思維讓他們的交友圈受限。常見的刻板想法包含：

清單迷思–對象一定要符合心目中清單上完美的形象 戀愛規則–遵守一些戀愛規則，像是第幾次約會才能接吻等 化學反應–兩人之間一定會有化學反應，一定要有來電浪漫的瞬間 靈魂伴侶–世界上一定有一個Mr. Right或 Ms. Right

霍夫曼表示，其實要談好戀愛應該著重在四大重點：

共同目標–兩人對未來、婚姻、是否當父母等要有共識 樂於溝通–對於衝突的事情是否能找到共同點 相容的價值觀–擁有共同且相容的世界觀 彼此信任–在關係中感到安全並互相信任

她建議，對任何事物都要抱持開放態度，假設有朋友邀你去參加全是新朋友的聚會，也盡量突破舒適圈去嘗試。想想自己喜歡的對象有哪三個重要的特質，有這些特質的人最可能出現在哪裡，並將自己放在可能認識對象的位置。

霍夫曼也提醒，第一次約會時，盡量不要把時間拉得太長，選得一個安全、舒適的地點，也要告知信任的親友自己要去的地方。她還提到，第一次約會就發生關係可能會讓交往過程變得更複雜，因此也不建議在第一次約會就發生關係。