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菲律賓大樓管制鬆散？旅菲台灣妹租屋處遭綁架 拘禁逾10天還付25萬贖金

中央社／ 馬尼拉7日專電
一名台灣女子近日在馬尼拉都會區大樓租屋處，遭埋伏在內的歹徒擄走拘禁，支付贖金後才獲釋。圖為示意圖。聯合報系資料照
一名台灣女子近日在馬尼拉都會區大樓租屋處，遭埋伏在內的歹徒擄走拘禁，支付贖金後才獲釋。圖為示意圖。聯合報系資料照

一名台灣女子近日在馬尼拉都會區大樓租屋處，遭埋伏在內的歹徒擄走拘禁，支付贖金後才獲釋。代表處指出，這起案件凸顯受害者居住社區管制鬆散，籲旅菲國人注意居住安全。

中華民國駐菲律賓代表處表示，這起案件發生在馬尼拉都會區帕拉納圭市（Parañaque）。受害女子晚間下班返回租屋處，一進門就被2名埋伏在屋內、蒙面且操中國大陸口音的歹徒，以手槍、手銬、膠帶、頭套等工具拘束人身自由，並挾持到停放於社區停車場的車輛內。

駐菲代表處指出，歹徒隨後將被害者帶到其他地方拘禁，並以受害女子的影片向其家人、公司和友人勒贖。女子遭拘禁10多天，其公司支付約45萬披索（約新台幣25.21萬元）贖金後，被害人才獲釋。

2018年至今，有47名台灣人在菲律賓遭綁架或限制自由而向代表處求助。

代表處表示，此案凸顯2個居住安全問題。首先，被害人居住大樓安全管理出現漏洞，人流管制鬆散，歹徒得以任意開車進出社區，甚至打開受害女子家門。另外，被害人雖非租賃契約簽約方，但經房仲協助後，徵得屋主同意並有居住事實，社區卻未登記入住或訪客資料。

其次，受害女子居住社區公共區域未設置錄影監視系統，因此未能預防犯罪，案發後也無法提供執法機關偵查線索。

代表處已經聯繫菲律賓國家警察總署立案偵辦，並請菲國警方調查保全公司是否失職。

駐菲代表處提醒旅菲國人注意居住安全，慎選有聲譽的房仲業者，選擇嚴格管制人員進出、設置錄影監視系統的社區大樓，並於入住後，更換住處大門鎖。

另外，旅菲國人若僱用工人或女傭，須慎選合適人員，並與鄰居維持良好關係，切勿任意為陌生人開門。

代表處籲請國人將緊急聯絡電話號碼置於手機旁，同時注意是否有陌生人與警衛或女傭交朋友。離家前，須注意住處周遭是否有陌生人徘徊，一旦發現可疑人事物，立即尋求警衛或警方協助。

台灣人 房仲業 挾持 菲律賓 馬尼拉

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