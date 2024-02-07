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繼承伯父上億遺產以為變富豪 他秒辭職驚見這條件傻眼了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位韓國男子本以為繼承到上億遺產，沒想到卻有「一毛都不能減少」的但書。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位韓國男子本以為繼承到上億遺產，沒想到卻有「一毛都不能減少」的但書。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

如果自己一夕之間獲得上億資產，或許會認為未來不需要愁，而立刻辭去手邊的工作，準備過上富豪的日子。然而，實際遇到這樣的狀況時，或許也沒有想的那麼容易。有一位韓國人，就曾經繼承上億遺產，原先以為從此可以辭職悠閒度日，沒想到卻引發悲劇。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名「Jaewook」的韓國上班族，由於伯父生前沒有子嗣，因此在過世之後，伯父的遺產通通都由Jaewook繼承。而伯父的遺產相當於超過兩億台幣，因此讓Jaewook一夕之間成為了億萬富翁。

然而，伯父不希望Jaewook拿到這筆錢，就毫無節制地亂花，因此訂下遺產繼承之後「一毛錢都不能少」的條件，否則即刻回收遺產。既然不能花費，拿去投資也有風險，Jaewook考慮再三，最後只能將這筆錢拿去定存，結果換算下來，每個月差不多只能拿到約4萬多台幣的利息而已。

而在Jaewook知道自己繼承上億遺產後，已經辭去了本來的工作。原以為可以過著富豪般的生活，但這下才發現實際算下來，自己能夠動用的金額並不多，讓他太後悔當初一時衝動，沒有詳細瞭解過狀況就辭掉工作。

日本 遺產

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