香港沒上場風波後…梅西訪日先與「第一牛郎」羅蘭見面！親切合照他告白：太愛你

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）於國際邁阿密對港隊表演賽中沒有上場，他於周一（2月5日）離開香港，當晚抵達日本東京，將於今晚（2月7日）對神戶勝利船作友誼賽。

雖然未知梅西是否會在日本出賽，但他在周二（2月6日）晚上原來與有「日本第一男公關」之稱的羅蘭Roland見面，照片中梅西露出笑容，神情輕鬆，引來羅蘭大讚沒有架子，而且沒有歧視其職業。

相比起訪港時，梅西幾乎全程和球迷零互動，頒獎期間站在球隊最後一排，不但沒有說過一句話，甚至木無表情，梅西訪日態度180度轉變。

梅西在香港沒有出賽，跟球迷亦鮮有互動。（袁志浩攝）

羅蘭Roland在官方instagram上載3張相片，其中1張是羅蘭Roland和梅西合照，梅西露齒微笑，和羅蘭Roland擺好姿勢拍照，另外2張照片則是梅西的簽名，甚至簽在金色球鞋上，相信是梅西送給羅蘭的禮物，這份見面禮襯托出帝王級牛郎羅蘭Roland和阿根廷球王梅西的氣派身份，兩王相遇惺惺相惜。

梅西簽名在金色球鞋上，相信是美斯送給羅蘭。這份見面禮襯托出帝王級牛郎羅蘭Roland和阿根廷球王梅西的氣派身份，兩王相遇惺惺相惜。（羅蘭Roland instagram圖片）

除了照片之外，羅蘭Roland用日文分享自己的心情，激讚梅西沒有歧視其牛郎職業，為人友善沒有架子，感謝對方來到日本和抽空見面，同時多謝梅西鼓勵「行行出狀元」，希望對方訪日期間「感受到日本的美麗」。

羅蘭Roland更用英文形容「絕對是最偉大的時刻」，同時直接告白「我（羅蘭Roland）太愛你（梅西）了」，甚至笑言「 世界上只有3種人︰我（羅蘭Roland）、梅西，以及其他人」。

羅蘭Roland有「日本第一男公關」、「帝王級牛郎」、「最強牛郎」稱號，被封為日本史上最高收入的男公關，年薪曾高達3億日圓，而他花逾1000萬日圓整容的事亦極受注目，而他對自己的外觀自信程度與幽默的言談，則令女性瘋狂追棒，令他成為男公關界的傳奇人物。

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文章授權轉載自《香港01》