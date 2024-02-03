你生氣了？年輕人聊LINE超怕「句號騷擾」 櫻花妹認最不想看到「1符號」

現代人多習慣透過通訊軟體與親朋好友聯繫，但閱讀訊息時常帶有「個人解讀」，偶爾恐讓雙方造成誤解。近來，「句號騷擾（マルハラ）」一詞在日本掀起討論，當地多數的年輕人認為，聊LINE時最怕對方在句尾加上句號，會擔心是不是惹別人不開心，甚至覺得被對方劃清界線。

根據日本媒體《Abema》報導，「句號騷擾」最近在日本年輕族群發酵，當地的年輕人與他人使用通訊軟體交流時，最不喜歡對方在文字最後加上句號，更對此感到害怕。報導中提到，年輕人將「句號」視為冷漠、憤怒的代名詞，若對方來訊時寫「知道了。（承知しました。）」，他們便會解讀成對方好像生氣了、貌似想要結束對話，還會覺得像被他人刻意推開，並對這類回覆感到壓力。

年輕的受訪者認為，在與他人談話過程中，若收到「請與我聯絡。（連絡ください。）」、「請快點過來。（すぐ来てください。）」、「好的。（はい。）」等訊息，就會產生負面的情緒。與之相反，若對方回覆訊息時是寫著「我知道了！（わかりました！）」，則好感度會大增，也會對使用長音或「～」符號的人留下好印象。

一名女性受訪者也透露，除了句號之外，最令人恐懼的符號就是「紅色的大驚嘆號」，在對話的過程中最不想要看到對方這樣回訊息。

相關話題在日本網路掀起討論，有人對此感到驚訝「『我明白了』、『我明白了。』，原來兩者間的印象差距這麼大」、「這種問題經常出現，用顏文字就能傳達感情了」，部分網友感到不解「什麼東西都變成一種騷擾」「世界就是這樣，一切都是騷擾的時代！」，也有人開玩笑稱「『我知道了❤』應該更可怕吧」。