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巴黎不友善、卡布里島貴爆 網紅列五個歐洲絕佳旅遊景點「美又安靜」

聯合新聞網／ 綜合報導
潔綺認為巴黎是因炒作才紅，否則根本不好玩。示意圖，圖片來源／ingimage
潔綺認為巴黎是因炒作才紅，否則根本不好玩。示意圖，圖片來源／ingimage

澳洲一名專做旅遊內容的網紅近期自己的旅遊清單，她列出自己心目中最好玩及最難玩的歐洲景點，吸引不少網友討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名網紅潔綺（Jacki）常在TikTok上分享旅遊景點和出遊時的小撇步。近期她分享一部影片，表示自己覺得歐洲有很多景點都被過度炒作，其實她覺得這些地方根本沒有很好玩，並表示歡迎網友留下自己的意見。

潔綺的倒數5名分別是法國巴黎荷蘭阿姆斯特丹、希臘米克諾斯島、西班牙馬蓋洛夫和義大利的卡布里島。潔綺說自己去過巴黎3次，但她覺得巴黎治安不好、街道很髒，居民也都很不友善。阿姆斯特丹除了能做非法的事之外，沒什麼吸引她的地方。不少人會去度蜜月的米克諾斯島居民不友善、價格太貴，音樂也很糟糕。馬蓋洛夫以夜生活聞名，所以潔綺去的時候發現當地滿是開趴的未成年人，街道也很髒很噁心。潔綺覺得卡布里島很美，但是遊客太多太擠，所有東西都很貴，沒有「乾爹」根本不能去。

潔綺也列了5個她認為值得去的地點，分別是義大利西西里島、斯堪地那維亞半島、馬爾他共和國、西班牙聖塞巴斯蒂安和冰島。她推薦的地方都是擁有絕美景色、食物好吃、安靜或遊客不多的地點，因此建議大家一定要去看看。

冰島 巴黎 希臘 義大利 荷蘭 西班牙

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