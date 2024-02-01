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不受強震影響！台灣人仍照計畫到日旅遊 當地飯店業者感動：幫了大忙

聯合新聞網／ 綜合報導
能登半島發生大地震後，有許多海外觀光客受影響而取消飯店預約，但仍有大批台灣旅客願意到當地旅行，讓業者非常感動。示意圖／ingimage
能登半島發生大地震後，有許多海外觀光客受影響而取消飯店預約，但仍有大批台灣旅客願意到當地旅行，讓業者非常感動。示意圖／ingimage

2024新年首日，日本石川縣能登半島就爆發強震，造成人員傷亡、民生建設受創，使當地觀光客人數銳減。不過，據=@R日媒@=a href="https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1304425" target="_blank">《北國新聞》報導，雖然許多海外觀光客受地震影響而取消飯店預約，但仍有大批台灣旅客願意到當地旅行，讓業者非常感動。

報導稱，能登半島發生地震後，連帶影響附近的石川縣金澤市、富山縣富山市的飯店業者，不少海外遊客相繼取消飯店預約跟觀光行程，對兩地的觀光業帶來巨大的打擊。不過，與其他國家的遊客相比，多數台灣觀光客仍照原定計畫到當地旅遊，讓業者感動直呼「每天都有台灣旅客訂房，真的幫了我們的大忙」。

金澤新大飯店透露，在台灣遊客幾乎沒有取消訂單的情況下，3月中旬後的預約數量甚至超過新冠疫情發生前的2019年。金澤國際酒店則表示，目前只有少量訂單被取消，但預定數量與去年（2023）差不多。另外，金澤全日空皇冠假日酒店、金澤日航酒店的台灣住客也較少取消訂房。

位於石川縣隔壁的富山縣富山市，也遇到類似情形。富山日航飯店今年（2024）1月接待了400名台灣遊客，比去年12月還要多，飯店代表認為「台灣觀光客不只會到北陸旅遊，還會安排前往東京跟大阪，所以地震並不會成為取消旅遊的主因」。富山比偲奇酒店也強調，訂房狀況自本月中旬已逐漸恢復。

對此，旅遊業者分析，可能是因為台灣旅行社較了解日本北陸的地理環境，知道離能登半島較遠的金澤等地區，受到的傷害較小，所以才會有大批台灣遊客仍持續到當地旅遊。

長榮航空金澤分公司表示，他們每天都有航班從石川縣小松機場往返台北桃園機場，能登半島地震發生後，從台北出發的乘客略有減少，但自17日以來載客率一直維持在80%左右。

強震 日媒 日本 飯店

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