快訊

立法院長連任失利！游錫堃「因個人規劃」即刻請辭 王正旭遞補

大學上課煮火鍋也OK？ 教授挺學生「沒打擾他人做啥都行」

二輪投票勝出 「辣個男人」韓國瑜獲54票當選立法院長

不是經濟艙！飛機上奧客哪最多？空服員曝「都在這區域」

聯合新聞網／ 綜合報導
空服員指出，機上奧客最多的地方就在「豪華經濟艙」。 圖／pixabay
空服員指出，機上奧客最多的地方就在「豪華經濟艙」。 圖／pixabay

常聽聞飛機上奧客鬧事的各種奇葩事蹟，但你知道哪種「艙等」的奧客最多嗎？一名空服員表示，飛機上奧客最多的地方不在高檔的頭等艙或便宜的經濟艙，反而「豪華經濟艙」（premium economy）內最多搞不清楚狀況又拚命提要求的客人。

英媒《太陽報》報導，一位空服員指出，飛機的「豪華經濟艙」（後稱豪經艙）是空服員最常遇到奧客的地方。因為豪經艙的乘客常對服務有過度的期待，希望能有雞尾酒或是其他餐點可選擇，但實際上豪經艙乘客所多付出的金額，僅能獲得快速通關權利和較寬敞的座位空間罷了。

這名空服員表示，實際上，頭等艙或商務艙乘客，對於機艙能提供的服務與限制大多有所了解，而經濟艙乘客也不會對服務有過度期待，但豪經艙乘客往往過度關注「豪華」兩字，反而忽略豪經艙再怎麼豪華，本質上仍是「經濟艙」。

他也舉出實際例子。曾有乘客要求他提供調酒或不同款式的酒，甚至要求看看「菜單」，或提出許多要求，讓他必須反覆解釋飛機不是酒吧或餐廳，空服員主要工作是維護飛安而不是調酒師或廚師。這些乘客最常出沒的區域，就是「豪華經濟艙」，因為這些人期望他們的「小升級」可以包含更多的服務項目。

華航官網所示，其豪華經濟艙包含了獨立客艙、微微傾斜的固定式椅背、更加寬敞的座位區和螢幕，在長程航線另提供包含眼罩、牙刷在內的盥洗包，長榮的豪經艙則註明有提供紅白葡萄酒、氣泡酒、啤酒等飲料。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

奧客 機艙 空服員 頭等艙

延伸閱讀

擺攤2天快崩潰！闆娘怒批年貨大街奧客3亂象：試吃還要抓一把帶走

公司被投訴「浪貓睡大廳很礙眼」！2天後牠掛工作證直接升級律師..奧客被打臉閉嘴了

最討厭客人問「這3字」 飯店同業吐事實：奧客的祈使句

超哥痛毆Toyz後 發文曝餐廳新店規「免費招待奧客超派鐵拳吃到飽」

相關新聞

不是經濟艙！飛機上奧客哪最多？空服員曝「都在這區域」

常聽聞飛機上奧客鬧事的各種奇葩事蹟，但你知道哪種「艙等」的奧客最多嗎？一名空服員表示，飛機上奧客最多的地方不在高檔的頭等艙或便宜的經濟艙，反而「豪華經濟艙」（premium economy）內最多搞不

老街友偷麵包被逮裝病 告白心酸理由求醫院收留「一晚也好」

身為醫師，偶爾會碰到某些看診的人，並非真的身體出狀況，而是有什麼其他企圖而裝病。然而有時在裝病背後，也可能有著令人心酸的理由，有一位日本醫師，就分享過去曾碰到的經驗。

恐怖！不滿2名愛孫被捏痛 保姆一家涉虐殺20歲智障女 警拘7男女

馬來西亞發生智障女被保姆一家打死的恐怖謀殺案。1名20歲華裔智障女子懷疑因斥責及捏了保姆的2名孫子孫女，保姆一家懷恨在心，怒剃智障女頭髮，然後用木棍和熨斗把她毆打致死，死者親友事後揭發事件報案。警方經調查後拘捕7名華裔男女，包括保姆和其4名親屬。

不甩家屬哀嚎抗爭！南韓總統尹錫悅否決《梨泰院特別法》

南韓梨泰院慘案，2022年10月29日發生至今，屆滿1年3個月。罹難者家屬不斷呼籲要求制定特別法，以徹底釐清真相並究責；在野陣營掌握過半席次的國會，於1月9日通過法案，尹錫悅總統卻於1月30日予以否決，激起遺族憤怒。4月10日的國會選舉將至，在野陣營計畫於新一期國會重推立法，前提是得獲得更多席次，才不會被總統再次否決......。

電子門鎖失靈！女子嫌破門維修費貴 靠1招成功「上樓」片段瘋傳

安全要緊！馬來西亞日前有女子因為家門的電子鎖突然故障，備用鑰匙又放置於屋內，考量破門以及後續的維修費用很昂貴後，覺得實在不太划算，結果見到地面有進行砍樹作業的工人，故支付500元令吉（約新台幣3306元），租借高空作業車，把她載回位在4樓的住家。

日本富士山登山步道人滿為患 山梨縣擬開徵2000日圓「通行費」

日本媒體報導，山梨縣政府為解決轄內富士山登山步道人滿為患的問題，正就今年夏天起向每位登山客開徵2000日圓（約新台幣42...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。