不是經濟艙！飛機上奧客哪最多？空服員曝「都在這區域」

常聽聞飛機上奧客鬧事的各種奇葩事蹟，但你知道哪種「艙等」的奧客最多嗎？一名空服員表示，飛機上奧客最多的地方不在高檔的頭等艙或便宜的經濟艙，反而「豪華經濟艙」（premium economy）內最多搞不清楚狀況又拚命提要求的客人。

據英媒《太陽報》報導，一位空服員指出，飛機的「豪華經濟艙」（後稱豪經艙）是空服員最常遇到奧客的地方。因為豪經艙的乘客常對服務有過度的期待，希望能有雞尾酒或是其他餐點可選擇，但實際上豪經艙乘客所多付出的金額，僅能獲得快速通關權利和較寬敞的座位空間罷了。

這名空服員表示，實際上，頭等艙或商務艙乘客，對於機艙能提供的服務與限制大多有所了解，而經濟艙乘客也不會對服務有過度期待，但豪經艙乘客往往過度關注「豪華」兩字，反而忽略豪經艙再怎麼豪華，本質上仍是「經濟艙」。

他也舉出實際例子。曾有乘客要求他提供調酒或不同款式的酒，甚至要求看看「菜單」，或提出許多要求，讓他必須反覆解釋飛機不是酒吧或餐廳，空服員主要工作是維護飛安而不是調酒師或廚師。這些乘客最常出沒的區域，就是「豪華經濟艙」，因為這些人期望他們的「小升級」可以包含更多的服務項目。

據華航官網所示，其豪華經濟艙包含了獨立客艙、微微傾斜的固定式椅背、更加寬敞的座位區和螢幕，在長程航線另提供包含眼罩、牙刷在內的盥洗包，長榮的豪經艙則註明有提供紅白葡萄酒、氣泡酒、啤酒等飲料。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康