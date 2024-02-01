恐怖！不滿2名愛孫被捏痛 保姆一家涉虐殺20歲智障女 警拘7男女

馬來西亞發生智障女被保姆一家打死的恐怖謀殺案。1名20歲華裔智障女子懷疑因斥責及捏了保姆的2名孫子孫女，保姆一家懷恨在心，怒剃智障女頭髮，然後用木棍和熨斗把她毆打致死，死者親友事後揭發事件報案。警方經調查後拘捕7名華裔男女，包括保姆和其4名親屬。

據了解，20歲女死者身材瘦小，患有智力殘疾，無法照顧自己，其母親3年前以每個月200令吉（約330港元）費用，聘請案中保姆。女死者住在沙登拉也（Serdang Raya）寓所，日常由保姆照顧，豈料釀成悲劇。

沙登警區主任安巴拉甘助理總監交代案情指，警方本年1月21日中午12時許，接獲死者胞姐的報案，懷疑女死者在住所遭人群毆身亡，警方隨即展開調查，同日拘捕4名華裔男子及3名華裔女子，年齡介於25至79歲。

安巴拉甘指出，經初步調查後，女死者懷疑生前斥責及捏過保姆的3歲孫子及2歲孫女，因而被保姆一家用手、長棍和熨斗等反覆毆打，導致身體多處地方受傷，最終死亡。其中5名被捕人是親屬關系，分別是保姆、保姆父親、兒子、乾弟和女婿，警方目前引用《刑事法典第302（謀殺）條文》調查案件，繼續扣查其中2名男子及2名女子長達7天調查，其餘3名被捕人獲准保釋。

死者的遺體已送往醫院剖驗，有媒體稱，女死者生前被剃光頭髮，有人更持木棍猛打其身體多處位置包括後腦位置，導致傷痕累累，最終傷重死亡。所有被捕人關係，以及女死者斥責及捏痛小童的過程則有待有調查確認。

另外，1名相信是女死者的親友將案件經過及死者傷勢照片上傳至社交媒體，同時怒斥涉案人士，相片資料引起各界關注，當地媒體嘗試作出聯絡跟進，但是對方拒絕受訪，而且事後刪除帖文。

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文章授權轉載自《香港01》