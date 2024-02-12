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老伴出意外打亂退休計畫 6旬男為再婚仍得打工養自己

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性因為退休喪妻，為了再娶將財產分給兒子，自身面臨被迫打工的生活。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男性因為退休喪妻，為了再娶將財產分給兒子，自身面臨被迫打工的生活。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

天有不測風雲，人有旦夕禍福。有時人工作了一輩子，好不容易等到退休，想過上悠閒的理想生活時，卻也可能發生一些意外插曲，導致自己原先規劃好的退休生活無法實現，甚至還比當初退休前，過得更辛苦。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名A先生的67歲男性，過去在一家公司擔任部長級職位，因此年薪相當不錯，也存了一筆錢準備退休。然而，A先生的老婆卻在退休之際遇到交通意外，早一步成為不歸人，讓A先生原先打算享受的退休生活，卻變得相當寂寞。

為了讓自己不要沒事做，A先生開始重新找尋打工。但由於每次下班回家，家中就只有獨自一人而已，使得他常常在空閒時候，選擇到一間咖啡館逗留。結果他因此結識了咖啡館的一位女性店員，這位女性店員小A先生20歲，但兩人相當投機，彼此熟識之後，A先生決定和這位女店員再婚。

然而再婚一事，卻遭到A先生兩位兒子的反對。主要原因在於女店員也有一位正在唸國中的孩子，兩人擔心一旦成為家族，未來遺產就會被瓜分。但A先生心意已決，最後在協調結果，決定將大部分的財產平均分給兩位兒子，才總算擺平這件事。

但如此一來，就變得A先生自己手頭所剩無幾，因此只好找尋更多打工機會。然而畢竟年事已高，A先生做事效率遠不及年輕人，像是在餐廳工作，常常動作慢和打破盤子被嫌。讓他努力了大半輩子，如今卻還是必須辛苦工作，沒能享受清閒的退休生活。

日本 財產 遺產

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