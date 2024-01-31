影／東京「豐洲市場千客萬來」二月開幕！好吃好玩還能泡溫泉賞景 日媒實訪直呼「不想回去了」

日本東京知名魚市場「築地市場」，近年來遷移至鄰近的豐洲，成為新的觀光魚市場「豐洲市場」。除了市場本身以外，二月也將開幕新設施「豐洲 千客萬來」，不只能享用到各種新鮮美食，還能夠一邊賞夜景、海景，一邊泡溫泉。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，「豐洲 千客萬來」主要分為「食樂棟」與「溫浴棟」兩區域。食樂棟以江戶風格的市鎮打造，聚集了約70間餐飲業者，其中不乏來自日本各地的知名店家，提供許多新鮮食材料理的美食。還有的店家會提供像是鮪魚支解秀等等的節目，讓人吃得開心、看得也開心。

至於「溫浴棟」則是每天從箱根、湯河源運來溫泉，打造的露天溫泉設施。泡湯之餘，還能一邊眺望東京灣和知名景點彩虹大橋。且此棟為24小時營業，溫泉則是從早上十點營業至深夜三點，因此就算到了晚上，也能夠欣賞夜景。如果不想要花錢泡湯，另外也有提供免費的足湯設施。

「豐洲 千客萬來」將在2月1日正式開幕，目前已經開放媒體參觀。日本記者實際造訪，玩得不亦樂乎，還說想要一直待在這裡，不想回攝影棚了。可望在開幕之後吸引許多遊客，成為東京新的必去景點。